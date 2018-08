El jugador mejor pagado de la historia del fútbol americano

Postemporada de récords en los despachos de la NFL. Primero batió marcas el contrato de Krik Cousins por los Minnesota Vikings: 28 millones por temporada. Después fue el de Matt Ryan, con 30 millones al año en Atlanta Falcons, su equipo de toda la vida. Ahora ni Brady, ni Brees, ni Newton, el mejor contrato del verano se lo lleva Aaron Rodgers.

El quarterback, que lleva desde 2005 en las filas de los Green Bay Packers, ha firmado 134 millones por cuatro temporadas, un promedio de 33,5 millones al año, algo insólito en la NFL. Es famoso por sus «Hail Mary» o «Ave María», pases de más de 50 yardas con el tiempo de partido cumplido.

No es el primer contrato de récord dentro de la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Odell Beckham Jr., wide reciver de los New York Giants, firmó hace tres días un contrato de 95 millones de dólares por cinco temporadas, un promedio de 19 al año. Se convierte así en el WR mejor pagado de toda la NFL y el segundo no-quarterback con mejor sueldo (tras Von Miller, outside linebacker, con algo más de 19 millones a la temporada en los Denver Broncos).

Bechkam Jr., un jugador que crea titulares dentro y fuera del terreno de juego, es reconocido como uno de los mejores receptores de la liga por su elasticidad y facilidad para recibir con una sola mano.

Odell Beckham's one hand is better than both hands of many NFL receivers



(Video via @Giants)pic.twitter.com/uMgy1Tvwiy