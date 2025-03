Juan Espino vuelve a la jaula de UFC tras dos años fuera: «Me siento genial, quiero ganar y volver a pelear en dos semanas»

Dicen que lo bueno se hace esperar. Aunque en el caso de Juan Espino , el tiempo haya corrido demasiado lento . Después de casi dos años en el dique seco por una lesión en su mano que precisó una triple cirugía, el luchador español vuelve a subirse al octógono de la mayor liga mundial de artes marciales mixtas (MMA), la Ultimate Fighting Championship (UFC), este sábado frente Jeff Hughes (10-3) , en las peleas preliminares del UFC 253 , donde se pondrán en juego el título del peso medio (Israel Adesanya vs Paulo Costa) y el vacante del semipesado (Dominick Reyes vs Jan Bachowicz). El escenario para que «El Guapo» brille en su regreso es inmejorable: la apodada como «isla de la lucha» , la isla de Yas, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), un invento del mandamás de la UFC para que los luchadores no residentes en Estados Unidos pudieran competir en plena pandemia.

El peso pesado, única baza nacional en el Olimpo de las MMA junto a Joel Álvarez, hizo historia en noviembre de 2018 al convertirse en el primer español en ganar el The Ultimate Fighter (TUF) , una competición encuadrada en un reality televisivo que antaño hacía las veces de cantera. Ahora, tiene la oportunidad ante Hughes ( Dazn, a partir las 00:30 de la noche ) de vencer y reafirmarse como una seria amenaza en la categoría de mayor peso de empresa estadounidense. «Su récord de 10-3 no le hace justicia, es un rival bastante duro, muy bueno, tiene un striking completo y nadie ha sido capaz de tumbarlo al suelo, también hacer sparring con Stipe Miocic (actual campeón del peso pesado de UFC) habla del nivel que este chico tiene. Es un buen oponente», cuenta Espino a ABC al otro lado del teléfono.

El largo parón del grancanario, algo no que no resulta extraño en un deporte de tanta exigencia física, no es impedimento para regresar con las expectativas muy altas . «Físicamente me encuentro genial, no tengo ningún problema y mentalmente no creo que me afecte el haber estado tanto tiempo sin pelear porque no es la primera vez que me sucede y tengo un buen trabajo psicológico hecho. La experiencia me avala . Pelea es pelea y nunca se sabe que va a pasar, pero no habría cambiado mucho haber peleado hace pocos meses o pelear ahora», apostilla el artista marcial mixto, que piensa en doblegar a su rival cuanto antes para volver a competir. «Si venzo sin hacerme daño, voy a pedir una pelea para antes de que acaben los eventos en la isla de Yas, igual podría pelear en dos o tres semanas de nuevo . Primero hay que ganar, pero esos pensamientos están ahí. Pelearé lo antes posible, si no es en la isla de Yas igual buscaría la siguiente para noviembre y, si por mí fuera y pudiera, me gustaría hacer tres peleas este año », desvela.

Juan Espino llevaba varios años inmerso en la disciplina del American Top Team , sin duda uno de los mejores equipos de MMA en el planeta. Sin embargo, la pandemia provocó una reinvención. Por eso, su trabajo para este pelea se ha emplazado en su tierra, Gran Canaria. «Traje a varios sparrings y estoy con muchas ganas, en cuestión de sensaciones me siento muy bien », cuenta a este periódico el español.

En su esquina no se dejarán ver los entrenadores estadounidenses, sino otros más conocidos para el público español: Julio Santana y Gabi Sarmiento . «Son las personas con las que he estado trabajando este tiempo y me parece justo ser agradecido, sé que American Top Team me podría haber enviado entrenadores, pero a mí no me sirve eso de que una semana antes me cambien a la gente. He trabajado con Julio y Gabi y voy a estar en esta pelea con ellos. También me he traído a Michel Batista (expeleador de UFC), porque es un buen amigo, muy divertido y alguien que me podía ayudar para los entrenamientos de la última semana, tenemos muy buena relación. Como dicen, cuando uno va a la guerra le gusta saber que la persona que está a tu lado te está apoyando », zanja Espino.

A sus 39 años, el veterano grancanario, que ya fue campeón en multitud de disciplinas de lucha como la canaria o la senegalesa, está preparado para despuntar en la mayor empresa de deportes de contacto del mundo. Es una de la grandes esperanzas para que el nombre de España resuene con fuerza y lograr que las grandes competiciones pongan su foco en nuestro país. El primer paso será este sábado. Apoyo, a través de la pantalla, no le faltará.