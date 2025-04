Jornada de lujo en el Hipódromo de Madrid para cerrar la temporada

El domingo, 12 de julio, se celebrará la última jornada matinal de esta temporada , con tres grandes premios en la programación del día: el Gran Premio Villapadierna–Derby Español, que se disputará en quinto y último lugar de la mañana, el Gran Premio Beamonte–OAKS Español, en cuarto lugar, y el Gran Premio Urquijo, la tercera del día. Dos pruebas más completarán la jornada que comenzará a las 11:00 horas.

Hipódromo de Madrid volverá a acoger público conforme a las pautas establecidas en la orden emitida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en su orden 668/2020 de 19 de junio, aumentando el aforo permitido al 75%. Hipódromo es un entorno seguro con más de 20.000 metros cuadrados para sus visitantes, en un aforo limitado, lo que supone poder disfrutar tranquilos manteniendo una gran distancia de seguridad y con unas estrictas medidas de seguridad sanitaria.

Abrirá la mañana el Premio Capelan , hándicap desdoblado, segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.200 metros. Trece participantes. Port Grimaud está muy en forma y mereciendo ganar. En sus últimas cuatro salidas estuvo cerca de conseguirlo. Es el caballo a batir. Sus máximos rivales podrían ser Sophie Linda, Capla Rock y Lajeen. Como sorpresa Miss Osier.

Le seguirá el Premio Eduardo Olgado , hándicap desdoblado, primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 1.200 metros. Doce participantes. Aquí los favoritos son Streaker, Battle of Waterloo, So Hi Storm y Linda , la carrera pasa por ellos

Gran Premio Urquijo

Patrocinada por Y eguada Torreduero , dentro del programa Made in Spain. Los mejores sprinters de nuestro turf lucharán sobre los 1.100 metros, línea recta, por ser el rey de la velocidad. Contará con once participantes. Se prevé un gran espectáculo en el que veremos si Abrantes conserva su merecida corona, si G reat Prospector le destrona para convertirse en el nuevo rey o Blueberry pone de acuerdo a los dos.

"Antonella", ganadora del Gran Premio Urquijo 2019 A Galopar

Gran Premio Beamonte-Oaks Español

Es la carrera más importante del año para las potrancas de 3 años es un homenaje a una de las personas más importantes que ha tenido nuestro turf, Ramón Beamonte.

La edición de este año contará con once candidatas a la victoria. Se verá una bonita batalla entre Viana y las “pupilas” de Guillermo Arizcorreta , de las que destacan Navia después de su exhibición en la preparatoria, Pravia , que ya batió a Viana en la “Poule”, y Tarantela , que no pudo demostrar su potencial en la citada “Poule”y aquí tiene una nueva oportunidad.

"Virka", vencedora del OAKS 2019 A Galopar

Gran Premio Villapadierna-Derby Español

La carrera más importante del año para los potros y potrancas de 3 años es un homenaje a una de las personas más importantes que ha tenido nuestro turf, José María Padierna de Villapadierna y Avecilla, III Conde deVillapadierna.

Esta edición contará con nueve aspirantes al triunfo. Abu ,después de sus últimas exhibiciones, partirá como máximo favorito y es el caballo a batir. Sus máximos rivales podrían ser Lordofthehorizon, Pelliquero y Pueyo . La sorpresa podría venir de Ishraq , su gran victoria del otro día hace que no nos olvidemos de sus opciones de pelear por la carrera.

Un hipódromo seguro

La seguridad de visitantes y empleados es lo más importante, por ello se han adoptado una serie de medidas que detallamos:

Las entradas sólo podrán adquirirse vía online, en la página web www.hipodromodelazarzuela.es Recomendamos a nuestros clientes se descarguen la entrada en sus dispositivos móviles, con el fin de no uso de papel.

El uso de mascarilla será obligatorio, excepto para los menores de 6 años.

Dentro del recinto, se ubicarán diferentes puntos con dispensadores de geles hidroalcohólicos para que la desinfección de manos por parte de visitantes y empleados sea frecuente.

La superficie del Hipódromo es muy grande lo que significa que hay suficiente espacio para que todos los visitantes mantengan la distancia mínima obligatoria.

Información y señalética por todo el recinto para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Espacios como tribunas, salas de interior, Paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones y estará controlado de forma rigurosa.

Se recomienda el pago con tarjeta en todos los servicios de restauración.

Las actividades infantiles del Club Ponyturf, no estarán disponibles hasta septiembre.

En cuanto a la apuesta se ha implementado puntos de apuesta vía móvil, así como compra de bonos apuesta “voucher”, para las 5 carreras de la jornada. Se han establecido unas ventanillas exclusivas de pago en efectivo, donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas.

Todas las zonas por las que transitan los visitantes serán desinfectadas antes de la apertura al público y durante la jornada de carreras, por un equipo de limpieza. y desinfección.

ABC PRONOSTICA 1ª CARRERA: (3) PORT GRIMAUD - (6) CAPLA ROCK - (8) MISS OSIER 2ª CARRERA: (3) STREAKER - (2) BATTLE OF WATERLOO - (8) LINDA 3ª CARRERA: (1) ABRANTES - (5) GREAT PROSPECTOR - (3) BLUEBERRY 4ª CARRERA: (7) NAVIA - (11) VIANA - (9) TARANTELA 5ª CARRERA: (1) ABU - (5) LORDOFTHEHORIZÓN - (4) ISHRAQ

