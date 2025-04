Javier Fernández se despide a lo grande de Revolution on Ice en Madrid

Javier Fernández puso magia a la noche de Madrid este domingo con un espectáculo de música, color y arte sobre la pista de hielo del Palacio de Vistalegre, al que llevó su ' Revolution on ice ' junto a otros diez de los mejores patinadores del mundo.

El espectáculo se inició con un número coral de presentación en el que Javier Fernández asumió el protagonismo aunque estuvo acompañado de otros patinadores para bailar 'Power is power', canción de la banda sonora complementaria de la serie Juego de Tronos .

A continuación, y durante el primer acto, fueron desfilando por la pista de hielo la estadounidense Ashley Wagner, los italianos Anna Capellini y Luca Lanotte, la checa Annete Dytrt, el francés Yannick Bonheur, los canadienses Jeffrey Buttle y Ellad Baldé y los españoles Adrián Díaz, Javier Raya y Olivia Smart.

La actriz Beatriz Salido y la patinadora Celia Robledo fueron las encargadas de animar la velada en los momentos de transición bajo la dirección musical de Carlos Jean, que vio desde un lateral de la pista como Blas Cantó también triunfó con sus canciones 'No volveré' e 'In your bed'.

Los dos momentos álgidos de la primera mitad del espectáculo llegaron de la mano de los patinadores españoles Olivia Smart y Adrián Díaz . Primero al bailar 'Kaiserlautern', interpretada en directo por el grupo Taburete, y después con una coreografía sincronizada para atacar la banda sonora de Grease.

Tras el intermedio llegaron algunos números que levantaron continuamente los aplausos del público como la 'Chica yé yé', que bailó Noa Pérez, el 'Up town funk' de Elladj Baldé y sobre todo 'Señorita', de la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello que bailó Javier Fernández .

La nueva salida a pista del madrileño, dos veces campeón del mundo y siete de Europa de patinaje, enfiló la recta final del espectáculo, en el que destacaron las acrobacias en el aire, agarrados a una tela, de David y Max, y la canción 'Jaque al rey', interpretada en directo por Belén Aguilera.

El número final, con todos los patinadores sobre la pista de hielo, llegó precedido del agradecimiento de Javier Fernández, que cogió el micrófono para dar las «gracias al público por ayudar a cumplir un sueño» . Fue entonces cuando todos los protagonistas, uno a uno, fueron despidiéndose de un público entregado dando vueltas a la pista de hielo.

Con este espectáculo en Madrid, Javier Fernández cerró su gira 2019 de 'Revolution on ice', un espectáculo que también llevó previamente a Málaga, Zaragoza, Bilbao y A Coruña.

Después de retirarse profesionalmente, Javier Fernández se marca «a corto plazo» como objetivo «continuar con los mismos proyectos» y seguir adelante con este espectáculo que quiere llevar de gira por Latinoamérica y Asia.

