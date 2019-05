Infinite «Superman» Tucker, el planchazo más viral del atletismo mundial

Infinite Tucker, corredor de 400 metros vallas de la Universidad de Texas A&M, logró la medalla de oro en los campeonatos universitarios de la Conferencia Sureste tras lanzarse en plancha unos metros antes de cruzar la línea de meta. Gracias a su «vuelo», logró superar en la foto finish a su compañero de equipo, Robert Grant.

