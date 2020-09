El increíble estreno del amateur español Eduard Rousaud en el US Open

Eduard Rousaud no ha podido estrenarse de mejor manera en un 'major' tras realizar un eagle en el primer hoyo de su recorrido en el US Open gracias a un segundo golpe sensacional.

El golfista catalán, invitado al US Open merced a su quinto puesto en el ránking mundial amateur, vencía a la presión y a los nervios y colocaba la bola en el agujero ante el asombro de los comentaristas, que se lamentaban de que no hubiera nadie en el campo para jalearle y aplaudirle.

What a way to start your #USOpen career! 🤩🙌@ERousaud with an 🦅 at the first! pic.twitter.com/ltwDafxu2R