Golf El impresionante hoyo en uno de Jon Rahm en The Memorial El golfista español va líder de un torneo que ya ganó el año pasado

Jon Rahm quiere volver a saborear el éxito logrado el año pasado cuando salió campeón en el torneo The Memorial. El golfista español se encuentra estos días en Ohio, Estados Unidos, disputando la edición del 2021 y no ha tardado en dejar su sello con un impresionante hoyo en uno. Fue en el hoyo 16, un par tres. Rahm, que actualmente es líder de la competición, superó desde el tee de salida el lago que había entre medias con un magistral golpeo y dejó una de las mejores acciones de lo que va de The Memorial.

ACE FOR THE LEAD 🚨🙌@JonRahmPGA moves into the top spot @MemorialGolf. pic.twitter.com/zejnaMV49V — PGA TOUR (@PGATOUR) June 5, 2021

