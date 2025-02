Ilia Topuria debuta en el ligero frente a Jai Herbert: «Voy a finalizarlo en el primer asalto»

En la vida de Ilia Topuria los acontecimientos van acelerados. Lo han ido para dejar huella en el planeta, pues fue padre muy joven, y ocurre lo mismo cuando hablamos de su trayectoria deportiva. Con 21 años, ya 'dormía' a luchadores en ascenso en Cage Warriors; con 23, debutó en UFC; y con 25, pocos dudan de que hablamos de un futuro campeón, si las cosas siguen su curso. Tres victorias respaldan su carrera en la mayor liga del planeta, especialmente los dos nocauts en el primer asalto frente a Damon Jackson y Ryan Hall.

Pero esas citadas cosas, llamadas lesiones y problemas a la hora de realizar el corte de peso, han despertado en cierto sentido las alarmas. Tras una parada médica mientras rebajaba el límite que dar en la báscula en Anaheim, Topuria se reunió con su equipo en Las Vegas con los mandamás de UFC, esto es, Dana White, Sean Shelby y Hunter Campbell . Y el resultado fue, al menos, realizar una pelea en el peso ligero. Así será. El hispanogeorgiano se estrena este sábado en esa categoría frente a Jai Herbert. Se encuentra en Londres rebajando los últimos kilos. Y habla con ABC, con la confianza que le caracteriza, para analizar su próximo combate y el futuro que le depara.

¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la descarga de peso?

Muy bien, se me ha hecho muy corto. Normalmente estoy acostumbrado a unos sufrimientos extremos y ahora es completamente diferente, es la primera vez que voy en el peso ligero y se me está haciendo como si nada. Va todo bien gracias a Dios y me siento más que preparado, listo para obtener una victoria más.

En esta ocasión no hemos visto a tus amigos georgianos de UFC (Merab Dvalishbili y Guram Kutateladze) echándote una mano con la preparación.

Esta vez la preparación la he hecho con los compañeros de mi gimnasio Climent Club, ellos se han involucrado mucho conmigo y estoy muy agradecido. Mientras hacíamos el campamento, cuando quedaba como un mes, pensamos que podíamos hacer un evento para que ellos pelearan también y así fue (se celebró el pasado fin de semana WAR MMA), junto a nuestro socio Diego Moreno. Fue una pasada verlos ganar a todos, una experiencia muy bueno.

Hablando de ese evento, en la pelea estelar venció tu hermano, Alex Topuria, y en la coestelar Pepe Torres. ¿Cuándo les veremos en una gran liga o en UFC?

En UFC, no lo sé. Pero en grandes ya están peleando, el sábado pasaron lo hicieron.

A Jai Herbert le vi en Cage Warriors en Londres en 2019 noqueando a su rival en el primer asalto. Sobre todo su principal herramienta es el alcance unido con sus manos. ¿Cómo lo ves?

Lo veo bien, de pie es alguien que como te descuides te manda a dormir. Dentro de la UFC es muy difícil encontrar a alguien que no sea peligroso, todos tienen algo. Pero voy a contrarrestarle todo, le voy a hacer parecer como si no hubiera entrenado en su vida, lo empaquetaré y lo terminaré en el primer asalto.

¿Un pronóstico de finalización?

Depende de él, a lo que esté dispuesto a recibir, igual nota que está recibiendo una paliza, se da la vuelta y le tengo que finalizar por sumisión.

Volviendo a su parada médica que sucedió en Estados Unidos y que le impidió pelear contra Charles Jourdain. ¿Qué ocurrió exactamente?

Los médicos me querían parar la pelea ya el jueves de esa semana porque tenía la tensión demasiado baja y las pulsaciones altas. Nosotros quisimos seguir, pero el viernes ya me pararon. Yo estaba mal, lo pararon y lo pararon bien. Lo afronto y sigo para adelante, una experiencia de la que he aprendido muchísimo, cometí errores que no volverán a suceder.

¿Entiendes las críticas que dicen que lo que ocurrió es un grandísimo paso atrás?

¿Qué tipo de gente es la que dice eso? La que nunca se ha subido a una jaula, la que no sabe cómo gestionar una carrera deportiva... Yo acepto las críticas de los que están dentro de este deporte. Me reuní con los que mandan en esto en Las Vegas y yo lo vi como un paso hacia adelante.

La reunión fue con Dana White, Hunter Campbell y Sean Shelby. Cuéntanos más.

Ellos me pusieron muchos ejemplos de peleadores que han pasado por una situación similar a la mía, es bueno siempre escuchar la historia para que no se vuelva a repetir. Si le pasó a otros me puede pasar a mí. Es súper difícil manejar el tema del peso y cortar tanto peso te obliga a tomarte descansos, porque cuando pierdes 15 kilos no puedes pelear en dos semanas otra vez. Me han dado la opción de pelear en un peso superior para esos momentos.

¿Volverás al peso pluma?

Sí, mi intención es volver al peso pluma después de esta pelea. Pero realmente es lo que el destino me traiga, yo estoy abierto a todo. No soy una persona que se encierre en un solo pensamiento. También hay una pelea que se está cociendo bastante bien (frente a Paddy Pimblett, promesa inglesa que peleará también en el UFC de Londres).

¿Es al luchador que más ganas tienes actualmente?

Por supuesto. Eso sí, yo siempre digo lo malo y lo bueno. A mí me gusta darle crédito a la gente, es el único que está haciendo de verdad ruido en el peso ligero, a nivel mediático es el que más suena. Solo tiene una pelea dentro de la UFC y se está vendiendo bien.

¿Cuándo podría llegar la UFC a España?

En el momento en el que pise el top 5, me aseguraron que traerían el evento a España. Concretamente, en Madrid.

¿Te ves peleando con luchadores de tanto tamaño como Dustin Poirier o Charles Oliveira?

Estoy seguro que algún día haré alguna pelea también en wélter, así que sí, claro que me veo.

El entrenador de Conor McGregor comentó en ABC que la estrella irlandesa volvería en verano. ¿Qué opinas de su vuelta?

Necesitamos a gente como McGregor, sea como sea, es el que más ruido hace. Es como Jake Paul, dicen que es un paquete pero cuando pelea hace mucho ruido. Peleó contra un luchador de MMA (Tyron Woodley) y gracias a eso la gente investigó más sobre el deporte.

La UFC es de las competiciones deportivas que todavía no ha optado retirar la licencia a los luchadores rusos. ¿Qué opinas de ello?

Yo echaría al que hiciera algún comentario a favor de la guerra, pero hay mucha gente que no tiene nada que ver con la guerra. ¿Qué tiene que ver un Magomedsharipov con el conflicto? No involucraría a los peleadores que se mantengan al margen, conozco a rusos que lloran con la situación que se está viviendo y no están a favor para nada, ellos no conocen a Putin, no le han visto en la vida, no saben qué está ocurriendo dentro de la cocina. Si alguno hace algún comentario poco adecuado, para fuera.