Vela Paralímpica «La igualdad es un derecho» Gabriel Barroso disputa el Mundial de Vela Paralímpica, deporte que compagina con su trabajo de ingeniero industrial

Sergi Font Actualizado: 30/06/2019 01:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gabriel Barroso, medalla de plata en Sheboyang junto a Enrique Vives, acometerá entre mañana y el 7 de julio el asalto al Mundial de Vela Paralímpica que se celebra en Puerto Sherry. El regatista, que competirá en la clase RSVenture, rompe tópicos. Ingeniero industrial, desarrolla para Airbus el diseño de sistemas eléctricos para aviones militares, y alza la voz para reclamar una sociedad más justa e inclusiva. Su trayectoria le ha merecido el premio Fundación Randstad por su compromiso y liderazgo inspirador en el mundo del deporte paralímpico.

Distinguido por el CSD, acude a la Bahía de Cádiz dispuesto a pelear por el oro, aunque advierte de las dificultades que se encontrará en el Mundial. «Siempre vamos a pelear por la cabeza pero en la vela intervienen muchas variables y cualquier pequeño detalle te puede fastidiar todas las expectativas. Además, el formato de competición es de eliminatorias, con final race. Es mucho más espectacular pero un pequeño detalle puede tener mucho más peso que en las regatas regulares», explica.

De verbo fácil y fluido, Barroso trasmite una cuidada formación académica. Un ingeniero que aspira a campeón mundial de vela y a convertir el mundo en un lugar algo más justo. «Soy una persona que hace lo que le gusta. Me gusta mi profesión y la vela, y he tratado de compaginarlas pero no es sencillo. Queda mucho camino por recorrer para que personas en una situación como la mía, con una gran discapacidad, practiquen deporte paralímpico y que podamos compaginarlo todo», asegura.

Reclama un entorno inclusivo

Su mensaje es nítido, claro y rotundo: «Queda mucho camino por recorrer». Aunque reconoce que «la condición de deportista de alto nivel te otorga una serie de beneficios como la intermediación de CSD con posibles patrocinadores o con tu empresa, pero al ser una minoría, las empresas lo ven como algo distante, difícil y cuesta integrarlo. Al final la empresa también tiene que velar por sus intereses porque tú eres un activo suyo». En este sentido, Barroso se siente un afortunado porque «en mi empresa hemos ido aprendiendo juntos cómo hacer la actividad más accesible». «Si el entorno que se genera es inclusivo, con igualdad de oportunidades, las labores se pueden desempeñar perfectamente», asegura.

El regatista huye de lamentos cuando se le pregunta cómo le ha cambiado la vida. Prefiere contribuir a que se derriben todas las barreras que afectan a los cerca de 4 millones de españoles que tienen algún tipo de discapacidad. «Las personas sufren cambios mayores o menores todos los días. El accidente cambia tu manera de vivir pero no lo que tú eres como persona. Sigo teniendo los mismos gustos y las mismas aficiones que tenía. Hay que tratar de llevarlas a cabo dentro de las nuevas posibilidades». Pero critica unas injusticias que suelen ser invisibles para la mayoría de la población: «Estar en silla de ruedas tiene muchas barreras a día de hoy. El mundo no es un ideal de igualdad de oportunidades. Vamos mejorando mucho, en España se van haciendo cosas pero queda mucho camino por recorrer. No solo son barreras físicas, hay barreras en los procedimientos, en la cultura, en a educación, en todo... Al final, vivir en una silla de ruedas te afecta en todos los aspectos de tu vida y en todos ellos encuentras barreras que hay que superar».

Barroso buscará a partir del lunes el oro en el Mundial de Vela - ÁMGEL DE ANTONIO

En la vela encuentra la igualdad que falta en la calle, ya que es un deporte en el que compiten personas con y sin discapacidad. «La igualdad es un derecho. La vela lanza un mensaje muy potente a la sociedad: si conseguir un ambiente de igualdad de oportunidades en un entorno tan particular como es el náutico, por qué no vamos a conseguirlo en cualquier otro». No obstante, reconoce que «la igualdad de oportunidades es una utopía pero todo lo que afecte a esa desigualdad por motivos directamente relacionados por una discapacidad deben ser mitigados».