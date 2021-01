La histórica cumbre en el K2 invernal, desde la cámara de Sona Sherpa

El último gran reto del alpinismo, el ascenso invernal al K2, concluyó este sábado en una jornada que mezcló tragedia y gloria. Poco antes de que el español Sergi Mingote perdiera la vida en un accidente mientras descendía al campo base avanzado, un grupo de diez sherpas pertenecientes a tres de las expediciones que asediaban la cima se unían para el asalto definitivo.

A las 17.00 horas (hora de Nepal), la expedición nepalí lograba alcanzar los 8.611 metros de altura ayudados con oxígeno artificial.

Un día después, la agencia Seven Summit Treks ha publicado un vídeo de Sona Sherpa, el integrante del grupo que pertenecía a su plantilla, a unos pocos metros de hollar la cima. A unos diez metros, los más avanzados han esperado a los rezagados para coronar todos juntos. Lo han hecho sujetando una bandera de su país y cantando el himno nacional.

Sona Sherpa , just few meters below the summit of Mt. K2 on 16 Jan 2021.



Sona and some other Sherpa waited several minutes at the point to form a group of 10 climbers



🦾Best example of Team work and collaboration.



Enjoy the view 😊 #sst#sevensummittreks#k2expeditionpic.twitter.com/fs1cHwxWw4