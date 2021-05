Carreras de caballos 'Great Prospector' vuelve a ser el más rápido en el sprint del Premio San Isidro 'Kaspar' se lleva con gran autoridad el Permio Nouvel An El jockey Raúl Ramos pasó dos veces por ganadores con 'Great Prospector' y 'White Bay' El jockey Borja Fayos también hizo doblete, con 'Kaspar' y 'Ramiriqui'

Con una mañana muy agradable, se disputó la décimo primera jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de Madrid, sobre la pista de hierba, celebrando la Fiesta de San Isidro, a la que acudió mucho público, dentro del límite permitido, que disfrutó y mucho de la emoción de las carreras de caballos y de la gastronomía.

La mañana comenzó con el Premio José Antonio Rodríguez, para potros y potrancas de 3 años, no ganadores de un Premio de 15.000 euros, sobre la distancia de 2.200 metros. Ocho participantes. White Bay, haciendo la típica carrera de espera, vio su momento para presentar su ataque y con un bonito cambio de ritmo viniendo por fuera, se hizo con la victoria por tres cuartos de cuerpo sobre Mauro que tuvo un amago ganador, pero nada pudo hacer ante el rush final del vencedor. Tercero a casi tres cuerpos, llegó Speedful.

'White Bay' - 1ª carrera 'Premio José Antonio Rodríguez' - Cedida por Revista DC PRO

La segunda carrera fue el Premio King Frog, handicap desdoblado segunda parte, un sprint de 1.800 metros línea recta. Dieciséis aspirantes a la victoria. Karibbean Dream cogió rápido la cabeza, marcando el ritmo de la prueba. En la recta intentó hacerse fuerte por los palos, pero Ramiriqui primero y Rey Antoni después, presentaron su credenciales a la victoria. Ramiriqui rematando con más fuerza, se hizo finalmente con la victoria por cuerpo y medio. Rey Antoni consiguió el segundo puesto por tan solo una cabeza, ya que al pasar a Karibbean Dream, se rehizo y a punto estuvo de no pasarle.

'Ramiriqui' - 2ª carrera 'Premio King Frog' - Cedida por Revista DC PRO

En tercer lugar, se disputó el Premio Nouvel An, para potros y potrancas de 3 años, no ganadores de un Premio de 21.000 euros. Ocho participantes desde el poste de los 1.800 metros. De salida Dream de Sercam marcó un ritmo trepidante escapando varios cuerpos sobre sus rivales del que solo Kaspar pareció intentar seguirle, el pelotón estaba varios cuerpos detrás. Así se llegó a la recta final en la que Dream de sercam entró varios cuerpos delante de Kaspar y éste otros tantos sobre el resto de rivales. Kaspar con un fuerte cambio de ritmo se fue directo a por la victoria pasando con facilidad al escapado Dream de Sercam, venciendo por casi seis cuerpos. Hay una ley en carrera que dice que puedes dar peso pero no distancia, cuando el resto de participantes quisieron reaccionar la carrera ya se había acabado. La mejor del resto fue Adaaylight Dancer que fue tercera a casi dos cuerpos del segundo.

'Kaspar' - 3ª carrera 'Premio Nouvel An' - Cedida por Revista DC PRO

La cuarta carrera fue el Premio Marcos Carrasco, soporte de la Lototurf, handicap desdoblado primera parte, sobre la distancia de 1.800 metros . Doce ejemplares en el poste de salida. Dajla siempre bien colocada durante el recorrido, llegando a la recta tomó posiciones para ya en la recta presentando su ataque se fue a ganar con solvencia por tres cuerpos y medio, dejando la pelea por el segundo puesto con cuatro caballos en un 'puño'. Segundo fue Max’s Thunder que por un cuello pasó delante de Deference, que a su vez por tan solo una nariz, llegó antes que Baciver y este por otro cuello de diferencia batió a Rumbo. Emocionante final.

'Dajla' - 4º carrera 'Premio Marcos Carrasco' - Cedida por Revista DC PRO

Foto finish 2º puesto 4ª carrera 'Premio Marcos Carrasco' - HZ

En quinto lugar se disputó el Premio San Isidro, sprint de 1.200 metros línea recta, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Once candidatos al triunfo. Se dan cita los mejores sprinters del hipódromo. Great Prospector volvió a demostrar que es el mejor, presentó su ataque en el momento preciso para conseguir otra merecida victoria. Un cuerpo detrás llegó El Guanche que en línea recta es otro. Tercero medio cuerpo detrás llegó Port Grimaud.

'Great Prospector' - 5ª carrera Premio San Isidro - Cedida por Revista DC PRO

Cerró la jornada el Premio Memorial Barón de Montesquieu, handicap reservado a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.400 metros. Diez participantes en los cajones de salida. Carrera resuelta en unos trepidantes metros finales en los que Baadirr con un fuerte cambio de ritmo se impuso por un cuello a Einar que después de ir prácticamente descolgado durante el recorrido, tuvo un remate ganador, pero eran muchos metros a recuperar. Tercero a tres cuartos de cuerpo, llegó Impressionant, mejorando mucho actuaciones anteriores y apuntando para próximas. A resaltar que la Amazona Rocío Relaño consiguió con Baadir su primera victoria. El ganador fue sorpresa cotizando 23,40 a 1. El tercero tampoco tenía muchos adeptos por lo que la Apuesta Trío se pagó a 4.892,30 euros.

'Baadirr' - 6ª carrera 'Premio Memorial Barón de Montesquieu' - Cedida por Revista DC PRO