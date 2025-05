'Great Prospector' - 'Kitty Marion', duelo en el sprint del Gran Premio Urquijo

Este sábado 11 de junio, nueva jornada de tarde/noche con Festival de Grandes Premios de Primavera en el Hipódromo de Madrid , en la que se vivirá la emoción de siete carreras y se podrá disfrutar de un ambiente muy agradable, desde las 18:00 horas hasta las 01:00 horas

Se inaugurará gran parte de la oferta gastronómica del verano del hipódromo como la Terraza Villa Panthera , restaurante privado, fusión japonesa. Una nueva zona gourmet Champagne Bar Clicquot donde se podrá combinar el Champagne de Clicquot con la oferta gourmet de foodtrucks.

Y el restaurante estrella de las noches de verano situado a pie de pista contará con la firma del chef Ramón Freixa, bajo la dirección de Life Gourmets, quienes a través de un nuevo restaurante que se llamará 'Calor' ofrecerá a los madrileños una experiencia efímera en uno de los lugares más frescos y divertidos de la ciudad, donde mitigar el calor con la emoción de las carreras de caballos y una carta que cumplirá todas las expectativas posibles. En ella se servirán sus platos más icónicos, y cocktails de autor.

En nuestros jardines, como siempre, habrá una gran oferta de foodtruks que será amenizada por música en directo tras finalizar las carreras.

El Ranking Iberia Talento a bordo, continúa más emocionante que nunca. Cinco de los mejores jockeys se encuentran empatados en victorias en los Grandes Premios de la temporada 2022, y buscarán el liderato de la estadística con el Gran Premio Urquijo. Vaclav Janacek, Borja Fayos, Jaime Gelabert, Ricardo Sousa o Fabrice Veron buscarán seguir sumando puntos en los próximos Grandes Premios y convertirse en el primer ganador del Ranking Iberia Talento a bordo.

El programa deportivo tendrá seis carreras en la pista de hierba y una en la de arena. La más destacada es el Gran Premio Urquijo, la gran prueba del sprint, sobre una distancia de 1.100 metros en línea recta para caballos y yeguas de tres años en adelante, en la que se enfrentarán por primera vez los dos grandes sprinters de nuestro turf: Great Prospector y Kitty Marion.

La jornada - pista de hierba

La tarde comenzará a las 18:45 horas con la primera carrera el Premio Alberto Domper , para caballos y yeguas de tres años en adelante. Cinco candidatos a la victoria. 2.400 metros de recorrido. Astral pasa por un gran momento de forma y ha demostrado que hace muy bien la distancia, será muy difícil de batir, aunque Embat y Orbayo serán duros rivales.

En segundo lugar, se disputará el Premio Equiano (Made in Spain) para potros y potrancas de dos años que no hayan corrido. Nueve participantes. 1.100 metros en línea recta. Todos debutantes, lo que dificulta bastante el pronóstico. De todas maneras los que más me gustan y veo con más opciones son Safaga, Rationalexuberance, Fortunato y Faith Rose.

La tercera carrera será el Premio Hipódromo de la Castellana , para caballos y yeguas de tres años en adelante. Ocho ejemplares, 2.000 metros de distancia a recorrer. La carrera debería pasar por los pupilos de Guillermo Arizcorreta, Inés, Sir Roque y Eminence, están muy en forma, bordan la distancia y han demostrado que tienen valor para disputarla. Como enemigo más fuerte veo a Hades, está impresionando en cada salida y no sabemos su techo. Va a poner las cosas muy duras.

En cuarto lugar se disputará el Premio Roberto López (Reclamar) (Lototurf), Para caballos y yeguas de tres años en adelante a vender en 11.000, 15.000 y 18.000€ . Diez candidatos al triunfo partirán desde el poste de los 1.400 metros. Iron Duke y Corps Des Pages, preparados por Óscar Anaya, son los que más me gustan, vienen de ganar demostrando forma. Creo que entre los dos debería estar la carrera. Vetona y Xay Xay los veo como máximos rivales.

En quinto lugar se disputará el Gran Premio Urquijo , (patrocinado por Aquanima), se dan cita los mejores sprinters de nuestro Turf . Ocho aspirantes a la victoria sobre la distancia de 1.100 metros en línea recta. Fue una gozada volver a ver a Great Prospector después de un año alejado de las pistas, pero fue aún más gozada verle ganar como lo hizo. El año pasado no pudo correr, es el que más merece colgarse la corona. Kitty Marion es también buena y gran especialista en la distancia. Será su principal rival, se verá un bonito duelo. Speak in Colours, Stoweman y Alnasherat, harán también un gran papel.

La sexta carrera será el Premio Premier Galop , para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado 18.000€ en Premios. Nueve participantes, 2.100 metros de recorrido. Arenas de San Pedro está corriendo en progreso, le faltó un cuello para ganar en su última actuación, tiene todo para conseguir su primera victoria del año. Se esperaba algo más de Tiger Bash en su anterior carrera, pero por valores tiene mucho que decir. Será su principal rival. Vicking City debuta en España, es doble ganador en Francia y aquí tiene su papel. Six Rivers ha dejado algún detalle para pensar que aquí podría tener una buena opción, y a pesar de que viene de correr el Derby y podría acusarlo, creo que va a hacerlo muy bien.

La jornada - pistas de arena y fibra

Cerrará la jornada en séptimo lugar, el Premio Terre de France , hándicap de referencia, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 2.400 metros. Seis candidatos al triunfo, a las órdenes del Juez de Salida. El lote tiene muchas fisuras. Aretha tiene una buena oportunidad de resarcirse de su última que no figuró después de ocho salidas. Lady Red Moon viene de ganar demostrando forma y también es ganadora en fibra, pero le puede venir algo larga la distancia, de todas formas, creo que puede repetir. As de Oros no está corriendo bien, pero le gusta mucho la arena de Madrid y hace muy bien la distancia, también la pelea. Entre los tres debería estar la carrera.

Retransmisión de las carreras

La retransmisión de las carreras de caballos del Hipódromo de Madrid se puede disfrutar en Movistar +. El programa LAS CARRERAS se emite en exclusiva a través de los canales de Deportes por M+ (dial 53 y sus multis).

Además, el canal #Vamos por M+ (dial 8), exclusivo también de Movistar Plus+, ofrece durante la semana distintos contenidos relacionados con las carreras de caballos como redifusiones y avances de las próximas jornadas. Junto a ello, cada jornada incluirá en su parrilla un programa de una hora de duración en el que podrán seguirse la 4ª y la 5ª carrera, así como un resumen del resto.

Acceso al hipódromo

En el recinto existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida desde las 10:30 h. cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (Si los acontecimientos de la capital no permiten la salida desde ese punto, se traslada a Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria).

ABC pronostica 1ª CARRERA: (1) ASTRAL - (2) EMBAT - (5) ORBAYO 2ª CARRERA: (4) RATIONALEXUBERANCE - (7) SAFAGA - (9) ZHARINA 3ª CARRERA: (9) INÉS - (1) SIR ROQUE - (5) HADES 4ª CARRERA: (2) IRON DUKE - (1) CORPS DES PAGES - (8) XAY XAY 5ª CARRERA: (2) GREAT PROSPECTOR - (7) KITTY MARION - (3) SPEAK IN COLOURS 6ª CARRERA: (1) ARENAS DE SANPEDRO - (2) TIGER BASH - (6) SIX RIVERS 7ª CARRERA: (4) ARETHA - (3) LADY RED MOON - (1) AS DE OROS

