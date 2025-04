Gran penúltima jornada en el Hipódromo de Madrid

Se ha disputado en el Hipódromo de la Zarzuela , la cuarta jornada de los Cinco días mágicos de Navidad, en una mañana soleada y fresca, con mucha afluencia de público, dentro del aforo permitido, que ha disfrutado y mucho de la emoción de las carreras de caballos, del Market Solidario y la gastronomía.

La jornada comenzó con el Premio Argüero , para potros y potrancas de 2 años que no hayan ganado dos carreras, sobre la distancia de 1.900 metros. Al final solo tres ejemplares disputaron la carrera de los cuales Speedful se mostró muy superior, ganando de punta a punta y por lo que quiso. segundo a casi 10 cuerpos, llegó Hayedo, entrando tercera, a casi 8 cuerpos de éste, Brujilda. Gustó mucho el galope del ganador, tiene pinta de bueno.

«SPEEDFUL» 1ª CARRERA «PREMIO ARGÜERO » - Foto cedida por «Revista DC PRO»

La segunda carrera fue el Premio Fundación Querer , hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, en un sprint de 1.200 metros. Cuatro ejemplares, partieron a las órdenes del Juez de Salida. Truhan salió como un tiro desde la apertura de cajones, marcando un fuerte ritmo a la prueba, entrando con varios cuerpos de diferencia en la recta final. So Hi Storm , salió a la caza en los metros decisivos, en los que en un primer momento parecía que no le podría alcanzar, pero con un portentoso cambio de ritmo en los metros finales, le cazó poco antes de la meta, consiguiendo una brillante victoria. Tercero llegó un gris Billycock Hill.

«SO HI STORM» - 2ª CARRERA «PREMIO FUNDACIÓN QUERER» - Foto cedida por «Revista DC PRO»

En tercer lugar se disputó el Premio Jesús Méndez , para potros y potrancas de 3 años que no hayan ganado. Ocho aspirantes al triunfo, 1.700 metros de recorrido. Con el fogoso Tales, ahora con nueva preparación, se decidió que en vez de pelearse con él en carrera, se le dejara ir, de esta manera, cogió la cabeza y se escapó varios cuerpos entrando destacado en la recta definitiva en la que se quedó sin fuerzas aguantando el quinto puesto. Mientras, Melampo , segundo durante todo el recorrido, al entrar en la recta, presentó su ataque y se fue fácil hacia la meta consiguiendo una bonita victoria. Karluvy que también cerró mucho en los metros finales, fue un buen segundo. Tercero, casi nueve cuerpos detrás, llegó Ultron. Defraudó la favorita Tosca, que solo pudo ser cuarta a 15 cuerpos del ganador.

«MELAMPO» - 3ª CARRERA «JESÚS MÉNDEZ» - Foto cedida por «Revista DC PRO»

La cuarta carrera fue el Premio Save The Children , soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también en un sprint de 1.200 metros. Diez participantes en los cajones de salida. La carrera se decidió en los metros finales en los que primero Miss Osier, presentando su ataque se escapó varios cuerpos que parecía que podían ser definitivos, pero Chapman Billy con un fortísimo final, se fue acercando a la conductora para pasarla con solvencia, poco antes del poste de meta y alzarse con el triunfo por tres cuartos de cuerpo. Cinco cuerpos detrás, la pelea estuvo por la tercera plaza, conseguida por Tacio, al pasar por un cuello delante de Linda. Cuarto medio cuerpo después, entró Anfion.

«CHAPMAN BILLY» - 4ª CARRERA «PREMIO SAVE THE CHILDREN» - Foto cedida por «Revista DC PRO»

Cerró la jornada el Premio Mariano Hernandez , reservado a Aprendices y Jinetes Profesionales no ganadores de 12 carreras desde el 1 de septiembre de 2019, para potros y potrancas de 3 años. Nueve participantes salieron desde el poste de los 1.900 metros. La carrera más emocionante de la mañana con un final espectacular donde los seis primeros llegaron en cuerpo y medio. Paintball siempre bien colocado durante el recorrido, esperó su momento para atacar, haciéndose fuerte en los metros finales, consiguiendo una merecida victoria. Segunda, un cuarto de cuerpo detrás llegó Faveur Grine que en un fortísimo final, consiguió por un cuello, pasar delante de Zibary, dejando cuarto a un cuarto de cuerpo a Tondero.

Cuadro de honor 1ª CARRERA - PREMIO ARGÜERO GANADOR Nº 3 «SPEEDFUL» – R. SOUSA – L. ENNOUNI – NEGURI SEGUNDO Nº 2 «HAYEDO»– J. L. MARTÍNEZ – P. OLAVE – BERING TERCERA Nº 1 «BRUJILDA» – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO 2ª CARRERA - PREMIO FUNDACIÓN QUERER GANADOR Nº 2 «SO HI STORM» – M. E. FERNÁNDEZ – J. C. CERQUEIRA – MEDITERRÁNEO SEGUNDO Nº 5 «TRUHAN» – B. FAYOS – J. A. RODRÍGUEZ – E. PÉREZ GUZMÁN TERCERO Nº 1 «BILLYCOCK HILL» – N. SACCU – G. ARIZCORRETA – MADRIZ 3ª CARRERA - PREMIO JESÚS MÉNDEZ GANADOR Nº 3 «MELAMPO» – V. JANACEK – B. RAMA – ZURRAQUÍN SEGUNDO Nº 2 «KARLUVY»– R. SOUSA – O. ANAYA – A'CASIÑA TERCERO Nº 1 «ULTRON» – R. N. VALLE – O. ANAYA – REZA PAZOOKI 4ª CARRERA - PREMIO SAVE THE CHILDREN GANADOR Nº 1 «CHAPMAN BILLY» – V. M. VALENZUELA – A. NUÑEZ – TOLEDO SEGUNDA Nº 8 «MISS OSIER« – L. FONSECA – M&M RACING – SCUDERIA DREAMS ROAD TERCERO Nº 3 «TACIO« – R. RAMOS – A. SÁNCHEZ – EACHWAY 5ª CARRERA – PREMIO MARIANO HERNÁNDEZ GANADOR Nº 3 «PAINTBALL» – N. DE JULIÁN – R. MARTÍN V. – ECURIE DES MOUETTES SEGUNDA Nº 2 «FAVEUR GRINE» – A. MARTÍNEZ – A. SOTO – EL VERDUGAL TERCERO Nº 5 «ZIBARY»– N. SACCU – C. FERNÁNDEZ – HABIT