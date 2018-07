Golf Sergio García vuelve a su campo maldito Aunque han pasado once años, aún se acuerda en Carnoustie el desempate que el español perdió ante Harrington

Miguel Ángel Barbero

Actualizado: 18/07/2018 01:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nunca un lugar de celebración ha tenido unos sentimientos tan contradictorios como Carnosutie. Situado en el noreste de Escocia, este histórico recorrido costero ha estado muy ligado a la historia del Open Británico y, también, a la del golf español. Por un lado, con unos antecendentes históricos que datan de 1560, ha acogido el torneo en ocho ocasiones y su palmarés lo adornan nombres gloriosos como los de Tommy Armour, Henry Cotton, Ben Hogan, Gary Player, Tom Watson o Padraig Harrignton. Por lo que se refiere a su ligazón hispana, es el lugar en el que Severiano Ballesteros y Sergio García debutaron como profesionales en el torneo, en ambos casos con un duro castigo: el cántabro firmó 79 golpes en su primer contacto en 1975 y el castellonense 89 en 1999; sin embargo, en 2007 los caminos de ambos se cruzaron en el destino más septentrional del campeonato cuando el primero anunció su retirada definitiva del deporte y, el segundo, acabó en segundo lugar.

Visto así, podría parecer que el lugar donde Sergio logró su mejor resultado en un grande hasta la chaqueta verde del año pasado sería muy especial para él. Pero no es así en absoluto. «No he vuelto aquí desde hace once años -reconoció ayer a ABC después de su primera vuelta de entrenamientos - pero no porque le tenga ningún rencor al campo. Simplemente hay una docena de campos en la rotación del Open y no podemos jugarlos todas las veces que nos gustaría. De hecho, junto a Muirfield y Sandwich es uno de los más difíciles y es una pena que no lo veamos más a menudo».

Mientras que los toreros recuerdan el lugar de su alternativa o los internacionales no olvidan dónde debutaron con la selección, García no le presta mucha atención a sus efemérides en Carnoustie. De hecho, no lo ha visto muy distinto a las otras dos veces que lo visitó en los últimos veinte años y lo va a afrontar como uno más en su calendario. «Básicamente está igual que lo recordaba, lo único es que se juega de una manera distinta porque está muy seco y duro y con los greens un tanto blandos. Esto va a hacer que podamos sacar el driver bastante a menudo y aprovecharnos de los hoyos con viento favorable».

Condiciones duras

La sequía que está asolando la costa caledonia en esas últimas semanas ha motivado que las calles estén secas y el rough muy poco espeso, con lo que la bola rueda más y se verán distancias inusitadas en función de la dirección de los vientos. «Es verdad que están cuidando un poco más los tapetes, pero habrá que tener cuidado con el aire, porque algunas banderas se convertirán en injugable a poco que las escondan un poco. En ese sentido, los más veteranos tendremos algo más de ventaja sobre los jóvenes». Quizá esto signifique una reconciliación con el sitio donde tuvo la Jarra de Clarete al alcance de la mano («es uno de lo mejores campos y este es mi torneo preferido»), pero el levantino no puede evitar que una imagen dolorosa vuelva a su cerebro aca vez que lo menciona. En efecto. La última jornada del «British» de 2007 se recordará más por su segundo puesto que por el primero de Padraig Harrington. El español salió con seis golpes de renta sobre el irlandés y los perdió poco a poco, con el doloroso colofón de una corbata en el hoyo 18 que le abocó a un desempate en el que ya perdió todas sus opciones. «No vengo con sensación de revancha, de veras, no creo que el campo me deba nada. En ese momento tuve cerca el triunfo, como sucedió también otras veces después, y no lo alcancé. No hay que darle más vueltas. Todos sabemos que el golf unas veces te da y otras te quita, y en ese momento tocó la cruz».

El momento de forma en el que se encuentra también es delicado, pues después de su victoria a primeros de año en Singapur no ha vuelto a brillar como en otras ocasiones. «Aunque no llevamos un buen año estamos trabajando en pequeñas cosas que pueden funcionar. Mis sensaciones en mis dos últimos torneos (el BMW y el Open de Francia) fueron bastante buenas y me indican que voy por el buen camino; aunque cada semana es un mundo diferente, espero poder hacer un buen torneo».

¿Tanto como para quebrar una racha de treinta años sin que un español gane el Open? «Bueno, treinta años desde el último triunfo de Seve son muchos, pero no es fácil ganarlo; aquí estamos los mejores golfistas del mundo y todos ansiamos lo mismo».