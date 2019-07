Golf | Open Británico Lowry, fiesta irlandesa en ausencia de McIlroy El British pierde a su principal favorito, con Jon Rahm a cuatro golpes de la cabeza

MIGUEL ÁNGEL BARBERO Enviado especial a Portrush (Irlanda del Norte) Actualizado: 19/07/2019 21:57h

Pocas veces se ha visto un entusiasmo tan encendido por un jugador que marcha en el puesto 73 de la clasificación. Y que mantiene la emoción del público hasta el último de sus golpes en Royal Portrush. Pero si el personaje se llama Rory McIlroy, es el número 3 del mundo y el principal favorito a priori para ganar el Open Británico, todo cobra sentido. Sobre todo cuando estaba a punto de realizar una remontada histórica que le estaba llevando a superar los siete golpes que le separaban del corte al comienzo de la jornada.

Un resultado de ocho sobre par el jueves sería una losa para cualquiera, pero el norirlandés se propuso dar fiesta a los suyos y comenzó a hacer birdies que pronto les dieron esperanzas a los suyos. A falta de dos hoyos solo le restaba uno para alcanzar el objetivo, pero no llegó a suceder. La decepción del público cuando su último chip no alcanzó la cazoleta solo fue similar a la enorme ovación que se llevó por su esfuerzo. Una vuelta de 65 golpes (14 menos que el primer día), así lo merecía.

No obstante, a rey muerto, rey puesto. Los aficionados locales encontraron en Shane Lowry a su repuesto natural y el orondo irlandés va a ser a partir de ahora el preferido para la victoria. Con el típico estilo luchador de los de la isla, comparte liderato con otro fornido golfista, el estadounidense J. B. Holmes (-8) y ambos están en el punto de mira del resto de los privilegiados que siguen en liza. Entre ellos no se encuentra tampoco Tiger Woods (+6) que no pudo obrar el milagro y quedó fuera del torneo.

De los españoles solo sobrevivieron a la criba Jon Rahm (-4) y Sergio García (-1), pues tanto Adrián Otaegui (+3), Rafa Cabrera (+6), Jorge Campillo (+7), Adri Arnaus (+8) como Miguel Ángel Jiménez (+13) quedaron eliminados. Por convicción y juego, la principal baza hispana para el triunfo sigue siendo el vasco, que reconoció que «todavía quedan 36 hoyos y eso en un grande es un mundo. Estoy jugando muy bien y sigo manteniendo mis opciones abiertas».