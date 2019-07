El argentino Emiliano Grillo logró un espectacular hoyo en uno en la jornada inaugural del Open Británico, al embocar desde el tee de salida en el hoyo 13 del Royal Portrush, un par 3 de 183 metros.

El golfista de 26 años, que falló el corte en los dos últimos años, provocó la explosión de la grada tras aterrizar la pelota en un montículo a la izquierda del green. La bola comenzó a rodar en dirección al hoy hasta que finalmente cayó en el agujero.

HOLE-IN-ONE! @GrilloEmiliano with the 1st ace at The Open since 2016 #TheOpen

