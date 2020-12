Golf Así juega el hijo de Tiger Woods con 11 años, un calco de su padre Charlie Woods, pareja del Tigre en el torneo de padres e hijos del PGATour que comienza este sábado

El mundo del deporte, ya sea aficionado o profesional, está repleto de ejemplos de carreras frustradas. Tanto por parte de padres que querían hacer de sus hijos unas estrellas y se quedaban en el camino como de retoños que aspiraban a emular los logros de sus progenitores. En el ámbito del golf, en concreto, no son muchas las parejas que han conseguido hacerlo al más alto nivel. En España, Nacho Garrido ganó en el Circuito Europeo y disputó la Ryder Cup igual que su padre Antonio, aunque con menor cifra de victorias, mientras que en Estados Unidos solo ha habido ocho apellidos vencedores en el PGATour en distintas épocas, con especial relevancia a los Haas: Bill ganó la FedEx Cup, aunque aún está lejos del palmarés de Jay.

Pero lo que no se había visto hasta ahora era que un exnúmero uno mundial promocionase a su heredero todavía en categoría alevín. «Charlie está preparado para jugar, le veo muchas cualidades que me recuerdan a mí y creo que es bueno que se vaya curtiendo», señala Tiger Woods en referencia a su hijo. Los dos participarán desde hoy en el torneo de padres e hijos del PGA Tour que cierra la temporada. Es una fiesta en la que no importan los dólares, sino pasar un fin de semana diferente en el que disfrutar de la competición con los seres queridos.

Lo normal hasta ahora era que las figuras en activo tirasen de sus mayores para darles el premio de vivir un torneo de nivel en primera persona (Justin Thomas y Annika Sorenstam) o, al contrario, de sus chavales por la misma razón. Incluso, leyendas de antaño como Jack Nicklaus o Gary Player lo han hecho con sus nietos;pero que un niño de 11 años tenga la opción de competir contra diecinueve ganadores de grandes es algo histórico.

Charlie Woods.

Tiger Woods.



Home on the range. 🏌️🏌️ pic.twitter.com/KnSM6bPrmk — PGA TOUR (@PGATOUR) December 17, 2020

Carácter ganador

«Me encanta cerrar el círculo que yo viví con mi padre –continúa Tiger– y poder guiarle a llegar hasta donde él vea. Evidentemente todavía es muy pequeño y no se pueden hacer previsiones al respecto, pero yo quiero hacer todo lo posible por ayudarle». La única duda es saber si la presión de verse en un torneo de verdad, rodeado de cámaras de televisión y con presión mediática, no será contraproducente para el niño. «Yo le digo que no se preocupe por el resultado, que se centre en mandar la bola lejos, jugar con los efectos y disfrutar en el campo», indica el genio.

Hasta ahora esta estrategia le ha servido para ganar varios torneos de su categoría este verano, sobre todo después de la preparación intensiva que tuvo durante la cuarentena. «En esas semanas que estábamos confinados, jugábamos todos los días y se esforzaba al máximo para ganarme», reconoce Woods. Y eso le ha dado una personalidad que se asemeja cada vez más a la del mejor golfista de siempre. «Es increíble lo que se parece este chico a su padre –bromea Thomas–, pues hasta cuando entrenamos a ver quién patea mejor está siempre picándome, como hace el propio Tiger». Todo un carácter.