Tiger Woods está atravesando un momento dulce. Tras su larga travesía por el desierto el estadounidense se acerca a su mejor versión, con brillantes actuaciones y golpes espectaculares que generan miles de vídeos y reacciones en las redes sociales.

El último lo ha protagonizado en Austin (Texas), durante el WGC Match Play. En el hoyo 10 del recorrido envió la bola a una zona de arbustos y se complicó el recorrido. Sin embargo, el norteamericano se arrodilló, golpeó de izquierdas y salvó el par.

From his knees.

Left-handed.

In the bushes.@TigerWoods has ALL the shots. 👏#LiveUnderParpic.twitter.com/dmyexHvqr7