Jason Scrivener, golfista australiano de 29 años, ha comenzado de forma magnífica el Andalucía Valderrama Masters al acabar la primera jornada con 68 golpes (-3), empatado en la segunda posición provisional con Sergio García, y a solo un golpe del francés Gregory Bourdy a falta de que acaban los jugadores del turno de tarde.

Scrivener dejó el mejor golpe de la lluviosa mañana en Valderrama gracias a su segundo golpe en el hoyo 16, un par 4 de 396 metros. Desde la calle, el australiano pegó un hierro casi perfecto en el que la bola cayó al green y realizó un pequeño backspin para acabar golpeando contra la bandera. La fortuna no quiso que la pelota cayera al hoyo y Scrivener firmara un precioso eagle, pero el público supo reconocer al australiano con una enorme ovación.

How did this not go in for @ScrivJ?#ValderramaMasterspic.twitter.com/22W9zcQbpT