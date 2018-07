Golf El golfista español que espera el mal ajeno Adrián Otaegui necesita que uno de los participantes se retire para que pueda competir en el Open Británico

Aunque esté feo decirlo, la posibilidades de Adrián Otaegui en el presente Open Británico pasan por que alguno de los 156 jugadores inscritos tenga algún problema y no se presente mañana en el tee de salida. El donostiarra es el primer reserva del torneo y lleva desde el domingo en el campo esperando la llamada que le diga que entra en el plantel. «Es una situación extraña, porque yo me estoy preparando como si fuera a jugar el torneo -confiesa-. Estoy midiendo todas las distancias a conciencia como si estuviera inscrito y confío en poder disputarlo».

Su situación actual no le permite hacer planes de ningún tipo, ya que «escapa totalmente a mi control. Mas estoy muy tranquilo y sigo trabajando mis rutinas, porque tampoco puedo hacer otra cosa». Lo malo es que, en el caso de tener la fortuna se saltar al campo entre los elegidos, no podrá celebrar su debú en un grande como se merece. «Siempre soñé con jugarlo, pero tampoco me quiero hacer demasiadas ilusiones y, de hecho, ni siquiera mi familia ha venido a acompañarme; ahora bien, como juegue y pase el corte, el fin de semana habrá una buena fiesta». Sus seguidores de la Peña El Pirata no le fallarán en ese momento tan señalado.

Mientras tanto, toca esperar. «Si no me avisan antes, me presentaré a las seis de la mañana en el tee del 1 y esperaré a que falle alguien antes de las cuatro de la tarde», sonríe. Tampoco hace falta que nadie se lesione; si se duerme y llega tarde ya cumplirá su sueño.