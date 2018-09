La noticia del asesinato de la joven Celia Barquín, promesa cántabra del golf, ha conmocionado al mundo del deporte español. Además de las principales instituciones deportivas del país, como el Comité Olímpico Español o el Consejo Superior de Deportes, y las diferentes federaciones de golf, han sido muchos los deportistas que se han querido sumar al dolor por tan inesperada pérdida. Aquí, algunos ejemplos...

También de más allá del deporte llegaron los mensajes de condolencias. Desde políticos a personajes públicos de todo tipo quisieron transmitir su dolor por la noticia y su pésame a familiares y amigos de Celia Barquín. Uno de los más representativos fue el del actor Antonio Banderas:

Consternado por la trágica muerte de Celia Barquín. Mi corazón con los familiares y compañeros. Mucha fuerza y todo el cariño del mundo.

Shocked by the terrible murder of Celia Barquín. My heart is with the family and friends in these horrible moments.#DEPCelia#RIPCeliapic.twitter.com/MpOiW0Dd7M