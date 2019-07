Tras una buena semana en el Open Británico de golf, las cosas se torcieron para Sergio García en la jornada final, el domingo. El español acabó muy lejos de la cabeza tras un día desastroso. Un día que dejó además una fea imagen protagonizada por el castellonense y que ha salido a la luz en las últimas horas.

Sucedió en el quinto hoyo cuando, después de una mala salida, tuvo un gesto nada habitual que provocó sorpresa en el público y la indignación de los aficionados que han visto las imágenes.

Enfadado con su golpe García comenzó a andar hacia la pelota. Sin embargo, repentinamente lanzó el driver con cierta violencia hacia su 'caddie', que curiosamente es su hermano.

Sergio Garcia threw his driver at his caddie during the final-round of The Open🤔 pic.twitter.com/9tHJnBF0YU