Gary Woodland dispara primero en Misuri

En el bochornoso verano que están soportando en Misuri (el quinto más caluroso de toda su historia), los golfistas que están disputando el centésimo campeonato de la PGA están realizando una auténtica proeza. Las condiciones son extremas y por el campo se han multiplicado las fuentes y zonas de ventiladores para evitar que los jugadores y el numeroso público asistente sufran problemas serios de deshidratación.

Entre todos los valientes que ayer pasearon por las calles de Bellerive un hombre sobresalió por encima de los demás, Gary Woodland. El de Kansas, conocedor de las temperaturas que se gastan por este medio oeste americano, decidió salir a su ritmo y cumplir su estrategia de juego sin ponerse nervioso ante el bogey inicial con el que manchó su tarjeta. A raíz de entonces, se centró para acabar los nueve primeros hoyos con dos birdies y hacer otros cinco en los ocho siguientes, de manera que acabó con seis bajo par en lo más alto de la tabla. «Gary ha jugado de maravilla y ha metido un par de putts increíbles», comentó con deportividad Sergio García, que compartió partido con él y que, una vez más, tuvo una jornada anodina. Acabó al par (70 golpes) y sin grandes sensaciones. «Estoy igual que toda la temporada, alternando momentos buenos y malos, pero sin ninguna consistencia en mi juego. Lo cierto es que ya no sé qué hacer para reveretir la situación, porque estoy entrenando más que en toda mi carrera y sin resultados», se lamentó el castellonense.

Quien sí terminó contento fue Jon Rahm, que acabó con menos dos y una sonrisa de oreja a oreja. «Me he manejado muy bien en este recorrido, que castiga los malos golpes y en el que no te puedes despistar -reconoció-. He sabido superar los instantes duros y cuando han tenido que entrar los putts lo han hecho. Estoy muy satisfecho». El vasco fue el mejor de los españoles, aunque la vuelta de Rafa Cabrera (par) también fue muy meritoria. El canario se enredó en los últimos hoyos y perdió los tres golpes de renta que llevaba, pero está en buena disposición para pasar el corte porque ha recuperado su toque en los tapetes.

Lamentablemente, los dos debutantes hispanos tendrán que pelear mucho más su presencia el fin de semana. Adrián Otaegui (+3) tuvo su vuelta controlada salvo en un par de hoyos en los que el mal estado de los greens le pasó factura y Jorge Campillo (+8) tuvo el peor día de su temporada en el momento más inoportuno. En cualquier caso, ambos jugarán el viernes en el turno de mañana, con lo que se encontrarán un campo en mejores condiciones.

Otros resultados destacados fueron los de Rickie Fowler (-5), Justin Rose (-3), Tiger Woods (par) o Jordan Spieth (+1).