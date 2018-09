Golf García y Rahm, pareja española en la Ryder Cup El capitán Thomas Bjorn cerró el equipo con Sergio, Casey, Poulter y Stenson y dejó fuera a Cabrera

MIGUEL ÁNGEL BARBERO

Thomas Bjorn, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, dio a conocer sus cuatro elecciones para completar el equipo, con un sabor agridulce para el golf español. La parte positiva fue la convocatoria de Sergio García, que disputará su noveno torneo, y la negativa Rafa Cabrera, que se quedó fuera. Por su puesto optaban otros pesos pesados como Paul Casey (3 citas previas), Ian Poulter (5) y Henrik Stenson (4), que finalmente se hicieron con las plazas restantes.

Según el timonel danés, el bando continental contaba ya con cinco debutantes (Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Alex Noren y Thorbjorn Olesen) y era necesaria más experiencia en el vestuario. «Son grandísimos jugadores, pero necesitábamos complementarlos con otros más veteranos en estas lides -declaró- e hizo un especial énfasis en la selección del castellonense. «Aunque haya tenido un año difícil, Sergio es el alma de este equipo y nunca se me pasó por la cabeza que no estuviera en él. No sólo es buenísimo en el campo, sino que lo que aporta en el vestuario en imprescindible».

García también se mostró emocionado con la que será su novena participación, para la que asegura «estar muy preparado. Ya noté una gran mejora en mi último torneo y en las semanas que quedan voy a darlo todo para llegar en la mejor forma posible a París y así tratar de recuperar el trofeo. Me encantan los deportes de equipo y ése es nuestro gran objetivo». Junto a Rahm, intentará formar otra pareja española para la historia, del 28 al 30 de septiembre. La lástima fue que se desestimara la opción de Rafa Cabrera, imbatido en la anterior edición, y que era el hombre más en forma del momento. En su entorno se comenta que Bjorn no ha sido honesto con él, porque no le dijo claramente cuáles eran sus opciones y ha estado alterando su calendario hasta la extenuación para nada.