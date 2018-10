El Fútbol Club Barcelona Lassa y el Movistar Inter, vigente campeón, pelean estos días para clasificarse para la ronda élite de la Futsal Champions League. Y en esa lucha, la tensión por avanzar de ronda y meterse entre los mejores equipo del continente le pasó una mala jugada a Andreu Plaza, técnico azulgrana.

Durante su partido contra el Benfica portugués, otro de los clubes importantes de la competición que acabó con 1-1 en el marcador, el entrenador empleó un tiempo muerto para pedir a sus jugadores que respondieran con la misma moneda a la dureza de los lusos. Pero en el calor del momento el catalán no eligió las mejores palabras.

«¡No están pitando una mierda, joder! ¡Ostia! Nos han dado tres palos ahí, a Arthur, a todo el mundo pegando palos... ¡Pegad palos, tío, hasta que piten los subnormales estos, ostia...!» se dirigió Plaza a sus jugadores.

Me mandan este vídeo, no es anónimo,lo remite la asociación de amigos de Marc Tolrà. 🤦‍♂️ #DesdeElCariño #Humor pic.twitter.com/Sjl7965fHZ

Las palabras del técnico del Barça generaron una gran polémica en las redes sociales, con críticas por las poco ejemplares expresiones utilizadas en un tiempo muerto que podían grabar las cámaras, pero también con aficionados disculpándole por ser un error más o menos aceptable en un momento de gran tensión.

El revuelo por su discurso obligó al técnico del Barcelona Lassa, siempre elegante en sus comparecencias públicas, a pedir disculpas más tarde en la red social Twitter, reconociendo abiertamente su error: «Pido disculpas por las palabras del tiempo muerto. Era en caliente y me he equivocado. Siento de verdad si alguien se ha sentido ofendido».

Demano disculpes per les paraules del temps mort. Era en calent i m’he equivocat. Sento de debò si algú s’ha sentit ofès / Pido disulpas por las palabras del tiempo muerto. Era en caliente y me he equivocado. Siento de verdad si alguien se ha sentido ofendido.