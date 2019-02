Las selecciones de España y Brasil de fútbol sala disputarán este martes en el WiZink Center de Madrid el segundo de los dos amistosos entre ambas en tres días, tras las tablas que firmaron el domingo en Cáceres (2-2). La primera cita sirvió a unos y otros para estudiar al rival y ajustar piezas de cara a un choque, este segundo, en el que esperan demostrar sobre la pista todo lo aprendido.

El choque tendrá además un componente motivador, pues ayudará a elevar la moral del vencedor de cara al próximo gran torneo internacional de selecciones, el Mundial 2020, en el que tanto España como Brasil buscarán olvidarse del chasco de Colombia 2016.

Considerado por muchos como el mejor duelo a nivel de selecciones que se puede ver en el mundo, no será la primera vez que tenga como escenario en Palacio de Deportes (WiZink Center) de la capital de España. Hubo un precedente, en 1985, en la final del Mundial que entonces organizaba la FIFUSA, y acabó con triunfo de los brasileños por 3-1 con goles de Douglas, Jackson y Mauro. El gol español lo marcó Llorens ante 10.000 espectadores.

Aquella fue solo una de las veintiocho veces que se han visto las caras. De hecho, Brasil es la única selección del mundo que tiene un balance favorable contra España al haber logrado quince triunfos, por ocho derrotas y seis empates, con 106 goles a favor y 82 en contra.

De esos precedentes cuatro fueron finales de un Mundial. Así, la 'Verdeamarelha' conquistó los entorchados de 1996, 2008 y 2012 venciendo a La Roja en el partido decisivo. Perdió en cambio el de Guatemala 2000. En el acumulado, entre ambas atesoran siete de los ocho títulos disputados (5 Brasil y 2 España).

Precisamente el único que no cayó hacia uno de los bandos fue el último, que se llevó Argentina en Colombia 2016. En dicha edición la 'Canarinha' perdió en octavos contra Irán y los españoles en cuartos frente a Rusia.

La selección española vive ahora un momento de reconversión después de la salida de José Venancio como seleccionador y la llegada de Fede Vidal. Con el nuevo técnico, ha disputado nueve partidos, con un balance de siete triunfos, un empate y una derrota.

Brasil tiene en sus filas a algunos de los jugadores más emblemáticos de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), como Dyego y Carlos Vagner 'Ferrao' (Barcelona) o Fabricio Bastezini 'Gadeia' (Movistar Inter).

«El partido de mañana se acerca muchísimo a lo que es una gran final de un gran torneo por el ambiente que va a haber, por la calidad de los jugadores, por la intensidad y por la igualdad que esperamos en la pista», afirmó Fede Vidal.

Por su parte, Marquinhos Xavier, entrenador de Brasil, destacó que el primer partido en Cáceres «demostró lo que mucha gente ya sabía, que España y Brasil tienen características muy propias. Cada una tiene su cultura de juego, su forma de establecer una rutina durante el partido. Pero demostraron ser equipos que buscan siempre otro nivel, lo mejor».

Pola: «Queremos volver a ser campeones del mundo paso a paso»

El ala Adrián Alonso, 'Pola', expresó en la previa del encuentro su deseo de ganar a Brasil con la selección española el martes en el WiZink Center de Madrid para demostrar que quieren volver a ser campeones del mundo.

«No pienso en terminar sin perder estos dos amistosos (el primero, el domingo en Cáceres, terminó 2-2), pienso en que vamos a ganar. El objetivo es empezar un camino hacia el Mundial dando la cara, demostrando que queremos volver a ser campeones del mundo paso a paso. Estos partidos son un buen aliciente, un buen punto de partida para empezar esa reafirmación de que queremos volver a tener una estrella en el pecho", dijo el jugador del Movistar Inter.

Para ello, deberán clasificarse antes para el Mundial: «No concibo no estar, pero no nos podemos relajar. El fútbol sala lleva muchos años creciendo y no podemos menospreciar a ningún rival o creernos más que nadie si luego en la pista no ponemos todo lo que tenemos. Cuando bajamos el nivel nos ponemos a la altura de todas las selecciones. Hay que pensar en que España tiene que estar, pero tiene que merecerlo».

En relación al encuentro frente a Brasil en el WiZink Center de Madrid, indicó: «En Cáceres se vivió un ambiente espectacular, muy difícil de igualar. Es verdad que era una pista con la mitad de aforo que el WiZink. Yo he vivido esto el año pasado lleno en la Copa de España y espero que ante Brasil esto esté así, igualando por lo menos lo que hizo la afición de Cáceres».

«El escenario es inmejorable, una pista preciosa, muy grande, que puede llenar el fútbol sala. Así debería ser nuestro pan de cada día, creo que nos lo merecemos. Un España-Brasil no se merece menos. El fútbol sala se nota que está creciendo, pero solo en momentos puntuales. Es difícil llenar más en liga y esto debería ser en el día a día, ver pabellones llenos todos los partidos de liga», manifestó.

Por otro lado se refirió a la nueva etapa en la selección tras el cambio de entrenador: «La filosofía viene siendo la misma, aunque Fede Vidal está intentando cambiar un poco el juego ofensivo. Venancio incidía más en el 3-1 y Fede más en el 4-0. Va con la personalidad de cada entrenador, pero la filosofía de uno y otro es la misma. Este equipo se basa en la intensidad, en el juego táctico, en la estrategia. Esos son nuestros puntos más fuertes».