Neto no es solo uno de los jugadores más importantes de la selección brasileña y del fútbol sala en los últimos tiempos. En la recta final de su carrera se convirtió además en un ejemplo de superación para todos aquellos, deportistas o no, que tienen que luchar contra el cáncer. El pasado año sufrió un duro revés al serle diagnosticados dos tumores, uno en el cerebro y otro en el pulmón, pero también vivió la alegría de derrotar a la enfermedad y volver a jugar a su deporte nueve meses después. Ahora, ya retirado de las pistas, ha vuelto a ponerse de actualidad por un angustioso llamamiento en las redes sociales.

El brasileño, que durante su carrera pasó por las filas del Movistar Inter en la Liga Nacional de Fútbol Sala, solicitó a través de su cuenta en Instagram ayuda para encontrar el trofeo que le concedió la FIFA como mejor jugador del Mundial 2012 de Tailandia, en el que su selección se impuso en la final a España por un ajustado 3-2 gracias a un gol suyo en los últimos instantes del partido.

«Urgente, pido la ayuda de todos para que lo compartan. Este es el trofeo más importante de mi carrera y necesito encontrarlo, ayúdenme. Tal vez lo perdí en algún evento al que acudí. Creía que estaría en la casa de mis padres como siempre pero infelizmente no está y no recuerdo el lugar exacto donde lo pude perder. Sepan que el trofeo no tendrá ningún valor económico para quien lo encuentre, pero para mi tiene un valor sentimental que ustedes no pueden medir. Con lágrimas en los ojos escribo este llamamiento, pues ya dejé de jugar y lo único que me queda son los recuerdos. Agradezco desde aquí la ayuda de todos los que compartan este mensaje».