Atletismo El fútbol, un refugio para Semenya La doble campeona olímpica sudafricana, en pleitos legales con la IAFF por sus niveles de testosterona, matiza que no deja el atletismo

Quizá Caster Semenya haya tenido suficiente. Durante una década, la atleta sudafricana ha competido mientras muchas de sus rivales cuestionaban su integridad y los oficiales examinaban su cuerpo, empujándola a tomar medicamentos supresores de hormonas desde sus inicios en el tartán. Le llegaron a decir que no era una mujer. Por eso su reciente decisión de empezar «un nuevo viaje» profesional lejos de las pistas de atletismo no ha sorprendido en demasía a sus compatriotas. La bicampeona olímpica de 800 metros anunciaba hace un par de días su compromiso con el JVW Fútbol Club, propiedad de Janine van Wyk, la capitana de la selección nacional —las Banyana Banyana («las chicas», en el idioma local sesoto)—.

Vestida de corto y ataviada con medias de fútbol, Semenya ha participado ya en dos entrenamientos con su nuevo club, con sede en Johannesburgo. La atleta, que destaca entre sus compañeras por su altura (1,78), no debutará oficialmente hasta la temporada 2020 por haber formalizado su fichaje pasado el plazo estipulado para el presente curso. «Estoy feliz de anunciar mi firma con el JVW Fútbol Club para la temporada 2020. Espero con ilusión este viaje», señaló Semenya el viernes en su cuenta de Twitter. Un nuevo desafío en su ya ilustre carrera profesional: «Estoy agradecida por esta oportunidad y aprecio el amor y el apoyo que he recibido del equipo», indicó la estrella sudafricana, muy querida en su país.

En el comunicado oficial del club destacan que la renombrada atleta, de 28 años, siempre amó el fútbol, deporte que practicó durante su juventud. Van Wyk, que acaba de firmar por el equipo danés Fortuna Hjorring, dijo que estaba «eufórica por tener una atleta tan icónica» en sus filas. «La recibí en su primer entrenamiento con el equipo y me impresionó ver que tiene todos los fundamentos para dedicarse a este deporte», dijo la fundadora del club. El JVW, fundado en 2012, es uno de los mejores conjuntos de la liga en la provincia de Gauteng y actualmente ocupa la segunda plaza de la competición doméstica, a dos puntos de las líderes. El equipo aspira a clasificarse para los playoffs y llegar a la Liga Nacional. «¿Quién más no puede esperar para ver a Caster Semenya en acción?», tuiteó el viernes la cuenta de la Liga Sasol, nombre oficial de la competición nacional de fútbol femenino en Sudáfrica, dividida en nueve competiciones provinciales.

Semenya, sin embargo, no piensa por el momento dejar el deporte que la convirtió en campeona del mundo tres veces: «Ser una jugadora de fútbol no significa que deje de ser una corredora. Solo quería aclararlo», escribió el sábado en sus redes sociales. Lo que parece claro es que su prioridad ahora se encuentra en el terreno futbolístico y no aspira a luchar por la tercera medalla de oro olímpica consecutiva en Tokio 2020.

Batalla legal

Su incursión en el mundo del deporte rey llega cuando Caster se encuentra inmersa en una intensa batalla legal con la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). Este organismo tomó recientemente la decisión de implantar normas que restringen los niveles de testosterona en mujeres en las pruebas de distancias medias (de 400 metros a 1 milla), la especialidad de Semenya. Según el órgano rector las atletas con diferencias de desarrollo sexual (DSD), como la sudafricana, tienen «una ventaja competitiva» y, por ello, deben reducir su testosterona en sangre a un nivel específico durante al menos seis meses, y luego mantenerla durante el resto de su carrera deportiva.

Semenya, que perdió su primer pulso legal con la IAAF, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La campeona olímpica en Londres 2012 y Río 2016 se ha mantenido «firme en su desafío» y anunció en julio que no defenderá su título de campeona del mundo de 800 metros en Doha a finales de este mes porque considera que tomar medicamentos supresores de hormonas es una medida discriminatoria.