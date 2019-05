Fútbol Americano «Mi padre me dice que tengo que jugar con mucho orgullo» Entrevista a J.J. Arcega, el primer español elegido en el draft para jugar como profesional

MIGUEL ÁNGEL BARBERO Actualizado: 13/05/2019 01:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este fin de semana comenzó el sueño profesional de José Joaquín Arcega. Después de ser seleccionado por los Eagles hace dos semanas, por fin pudo enfundarse la camiseta verde azulada de su nuevo equipo en el «minicamp» que ayer concluyó en Filadelfia. Se trataba de una primera toma de contacto en la que los cinco «rookies» elegidos compartieron sesiones de entrenamiento con otros 45 jugadores, entre los que había multitud de novatos, agentes libres y veteranos que aspiraban a un mejor contrato.

En ese ambiente, J. J. ha vivido una gran experiencia. «Yo quiero aprender mucho de las personas que ya están allí, que han jugado muchos años y conocen bien la franquicia -reconoce-. Quiero entrar en el equipo y hacer todo lo posible para ganar otro campeonato». Desde el primer momento, ya tuvo claro que su futuro iba a estar en la ciudad de la campana y se quiso empapar de su filosofía sin demora. «El día siguiente al draft ya fui a conocer a toda la gente que trabaja en las oficinas, a los entrenadores e incluso a algunos jugadores que enseguida empezado a mandarme mensajes de felicitación».

A raíz de esta segunda visita ya sabe lo que se va a encontrar en su nueva etapa profesional, un mundo en el que no conviene relajarse porque puede deparar cualquier cosa. «He firmado un contrato para asegurar que pertenezco al equipo, pero ellos te pueden cortar en cualquier momento -advierte- aunque es cierto que cuanto antes te eligen más fácil tienes conseguir un contrato asegurado. En mi situación, yo tengo mis dos primeros años garantizados, pero aún así tengo que ganarme mi hueco en la plantilla». Aunque es un recién llegado, el zaragozano no se amedrenta ante el reto que se le presenta y va pisando fuerte. «Quiero ser un jugador importante, tocar el balón cada vez que pueda y llegar a ser la pieza más importante del equipo» comenta como declaración de intenciones, aunque es consciente de que todo lleva un proceso y «en el mejor de los casos, eso no sucederá hasta dentro de unos cuantos años. Ante todo tengo que mostrarles mis cualidades y demostrarles que puedo ser ese hombre. Ahora mismo solo quiero entrar, aprender del equipo y hacerlo lo mejor que pueda para que podamos ganar».

Carácter español

Lejos quedan esos años 30 donde los hermanos Rodríguez (Jesse y Kelley) destacaron en la NFL, muy lejos de su Asturias natal. En esta era moderna, Arcega defenderá junto a Alejandro Villanueva el pabellón español en la liga. Aunque vive en Estados Unidos desde los siete años, Arcega lleva su bandera con orgullo y se complace de su procedencia. Es más, ha hecho de uno de los estereotipos de su región una de sus virtudes. «Soy una persona tenaz, cabezota, trabajo muy duro y me tomo el trabajo muy seriamente» comenta con orgullo, antes de sonreír al desvelar la clave íntima que le da su padre (que fue baloncestista profesional) antes de cada partido. «Siempre hablamos por teléfono y me repite lo mismo: que tengo que darlo todo, jugar con orgullo y echarle coj...»

No cabe duda de que un fuerte carácter es básico para triunfar en el mundo del deporte y él ha tenido ejemplos sobrados. Sus padres y sus tíos jugaron al baloncesto al más alto nivel y estos últimos (Fernando y José Ángel), fueron olímpicos. «Por supuesto que me han inspirado y sé que si los llamo me van a dar consejos muy valiosos. Estoy muy orgulloso del apellido que llevo».

Igual que de su país. «Siempre que puedo voy a España. Lo hice el año pasado, pero es difícil porque aquí el deporte más fuerte se juega en verano y para mí es difícil sacar días libres; eso sí, en cuanto pueda voy a regresar».