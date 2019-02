Final NFL: Patriots - Rams Una Super Bowl para el cambio generacional Pase lo que pase esta noche, el dúo Brady-Belichick seguirá siendo el mejor de todos los tiempos, pero el relevo que simboliza la pareja Goff-McVay es inevitable

Hace diecisiete años, los New England Patriots se enfrentaron a los Rams -entonces, con sede en la ciudad de San Luis- en la Super Bowl, la gran final del fútbol americano. Era el debut en los grandes escenarios para el que, con el tiempo, se convirtió en el dúo más laureado de la historia de este deporte: el «quarterback» -o mariscal de campo- Tom Brady, y su entrenador, Bill Belichik. Aquella noche de febrero, Jared Goff tenía seis años y seguro que peleó con sus padres para ver el final del partido. Si le dejaron ver el último cuarto, no se perdería cómo Brady, en su segundo año como profesional, consiguió avanzar el ataque de los Patriots en el final del partido, con el partido empatado a 17 puntos, hasta acercar a su equipo a una patada a gol que le daría la victoria final. Fue nombrado MVP del partido. Tenía 24 años, los mismos que ahora tiene Goff, que esta noche dirigirá el ataque de los Rams -ahora con sede en Los Ángeles- en la 52ª edición de la Super Bowl. Enfrente tendrá a un Brady que parece haber bebido de la fuente de la juventud. (Horario y dónde ver la finald e la Super Bowl)

Aquella noche de febrero de 2002, no hay duda de que un joven Sean McVay se tragaría la final entera. A sus 17 años, era el «quarterback» de su instituto en los maristas de Brookhaven (Georgia). Seguro que miraría con lupa a Brady, la sensación de entonces, y a Belichick, la cabeza pensante en cada jugada. Hoy McVay, entrenador de los Rams, es la gran sensación del fútbol americano. Con solo 33 años, es el técnico más joven en la historia de este deporte en meter a su equipo en una Super Bowl.

Brady y Belichick son los mejores de todos los tiempos. Esta noche compiten en su novena Super Bowl -ellos solos tienen más participaciones en la gran final que ningún otro equipo de la liga- en busca de su sexto título. Con 41 y 66 años, respectivamente, podrían ser los padres de sus rivales Goff y McVay. El partido de esta noche ejemplifica un cambio generacional en la liga profesional de fútbol americano. No solo por la diferencia de edad que, más pronto que tarde, sentenciará a Brady y a Belichick frente a los nuevos valores. También porque Goff y, sobre todo, McVay son la cara de las nuevas maneras del fútbol americano, con un estilo dinámico, agresivo y caótico que entusiasma a los aficionados y que asegura el futuro del deporte.

(El palmarés de la Super Bowl)

La historia de McVay es poco común en la NFL. El puesto de entrenador es muy estable, por la complejidad técnica de los sistemas de ataque y defensa que cada equipo desarrolla. Los despidos a mitad de temporada -tan habituales en nuestro fútbol- son muy poco comunes. La apuesta por él de los Rams fue un salto al vacío. La franquicia había regresado a Los Ángeles en 2016 después de dos décadas en San Luis y quería comerse el mundo. Puso muchas fichas en la contratación de Jared Goff, el número uno del «draft» de aquel año, un rubio con cara de no romper un plato que no encajó en liga. Perdió siete partidos consecutivos como «quarterback» titular. El club redobló la apuesta en él: despidió a su entrenador de los últimos cinco años, Jeff Fisher, y lanzó un órdago con la contratación de McVay, entonces coordinador ofensivo de los Washington Redskins. McVay tenía 30 años y se convirtió en el entrenador más joven de la historia de la NFL.

La historia de los Rams cambió. En la siguiente temporada, se metieron en los playoff por primera vez en más de una década. McVay fue distinguido como entrenador del año. Esta temporada han dado un paso más y están a un partido de ser campeones. McVay ha impuesto un estilo de todo o nada, con muchas variantes ofensivas, imprevisible para el contrario, que puede jugar de forma indistinta a la carrera o al pase largo. Un fútbol americano a tumba abierta -han conseguido más de 30 puntos, una puntuación antaño exagerada, en todos los partidos de la temporada excepto en cuatro- que ha conquistado a los aficionados y a los dirigentes. Desde el encumbramiento de McVay, otros equipos han fichado como entrenadores a técnicos jóvenes considerados de su línea, como Matt LaFleur (39 años), que ha recalado en Green Bay Packers; Kliff Kingsbury (39 años), que liberará la temporada que viene a los Arizona Cardinals; o Zac Taylor, que en la actualidad está a las órdenes de McVay como entrenador de «quarterbacks» de los Rams pero que está cerca de convertirse en el máximo responsable de los Cincinatti Bengals.

El cambio generacional ya está aquí, pero los Patriots, Brady y Belichick todavía no se han ido. De hecho, ellos son los favoritos esta noche, no solo por sus galones y experiencia, también por una línea ofensiva impenetrable que da facilidades a Brady, y por lugartenientes como Sony Michel, Rob Gronkowski o Julian Edelman. Seguro que no regalarán el testigo.