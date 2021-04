Carreras de caballos La figura del Duque de Alburquerque, en los 80 años de historia del Hipódromo de la Zarzuela 'Cnicht', 'Eminence' y 'Sallab', principales favoritos de la carrera

Este domingo, 18 de abril, se disputará el primer gran premio de la temporada 2021, el Gran Premio Duque de Alburquerque, que honra a un mítico personaje que fue gentlemen, propietario y entrenador de grandes caballos, un imprescindible en los 80 años de historia de nuestro hipódromo.

Tras la presentación a principios de temporada del Libro y sello del 80 Aniversario del Hipódromo, este domingo tendrá lugar otro de los actos conmemorativos de estos 80 años de historia, el descubrimiento de una escultura conmemorativa del Duque de Alburquerque.

La escultura realizada y donada al Hipódromo de la Zarzuela por su hija Cristina Osorio Malcampo, artista de profesión, presidirá el recinto del paddock, lugar venerado por todos los estamentos del turf. El acto tendrá lugar a las 13:25 horas, antes de la quinta carrera, Gran Premio Duque de Alburquerque.

Un repaso histórico

La figura de D. Beltrán Alfonso Osorio y Diaz de Rivera (Madrid, 1918-1994), XVIII Duque de Alburquerque, título nobiliario otorgado por Enrique IV en 1464, y elegido por D. Beltrán en 1942 de entre los 14 títulos, y por el que fue universalmente conocido en el mundo del caballo, con una dilatada y ejemplar trayectoria, es indispensable en la historia del turf nacional con gran reconocimiento europeo.

El Duque fue gentlemen (de liso y de vallas), propietario, criador y además presidente de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España y por tanto del Hipódromo de Madrid en el año 1985, sin duda uno de los personajes más importantes y venerados en las carreras y el Hipódromo de la Zarzuela en sus 80 años de historia recién cumplida.

Muchos fueron los merecidos reconocimientos que recibió, como en 1968 la Medalla de Oro al Mérito Deportivo. Participó en seis ocasiones en la mítica prueba de obstáculos 'The Grand National', con diversas caídas de gravedad e incluso una de ellas participó, previa autorización expresa del Comité BHA de Salud, con una clavícula rota. Su leyenda se acrecentó en el Reino Unido hasta llegar a apodarle allí 'The Duke' o el 'Iron Duke', convirtiéndole en un personaje mítico de enorme reconocimiento en las islas británicas y de la prueba que paraliza el mundo de las carreras de 'steeplechase', The Grand National.

En España siempre será recordado por una hazaña única, ganar el Gran Premio de Madrid en 1968 como jinete, entrenador, propietario y criador de la yegua 'Tebas', a la que recargaba de peso con once kilos de más, un hecho para la historia de las carreras.

La jornada

En esta apasionante jornada se disputarán seis carreras, todas en la pista hierba, a partir de las 11.30 horas, con máxima atención, como ya hemos mencionado, a la quinta carrera, el Gran Premio Duque de Alburquerque, con una dotación de 24.000 euros para el ganador.

La mañana comenzará con el Premio Friné, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Ocho participantes. Distancia a recorrer, 2.100 metros. Por valores destacan Monument Valley, colocado de grupo en Irlanda y Liberri, pero llevan mucho tiempo sin correr y al ser la primera del año pueden ser vulnerables. Colibri lleva ya varias actuaciones y poco a poco va cogiendo forma, el otro día estuvo cerca y ha sido reenganchado para la ocasión. Creo que puede ser su día.

La segunda carrera será el Premio Tebas, para potros y potrancas de 3 años, que no hayan ganado, sobre la distancia de 2.200 metros. Diez ejemplares en el poste de salida. El que más me gusta es Hades, posee un buen origen y su debut fue muy prometedor. Se limitó a reaparecer el otro día y con esa carrera puede ser muy peligroso. Siguiendo la Línea del Quinta de la Enjarada, Portofino tiene mucho que decir y será su principal rival. White Stain, que llegó segundo en su reaparición, su segunda actuación, será peligroso.

En tercer lugar se disputará el Premio La Pista para potros y potrancas de 3 años. Doce candidatos a la victoria, 1.600 metros de recorrido. De Mexico City se esperaba más en su debut en nuestras pistas, pero con esa carrera vuelve a ser favorito. Su principal rival podría ser Anaz, que impresionó en su victorioso debut en San Sebastián. Marchelo, Spanish Colt y Lorleau intentarán ponerlo difícil.

La cuarta carrera será el Premio Glauco, soporte de la Lototurf, handicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Doce ejemplares en el poste de salida. Mi favorito es Rey Antoni, que ya debió ganar en su última carrera del año pasado, hace muy bien la distancia y aquí hay que batirle. Nader se ha ido situando y va en su mejor distancia, será su principal rival. Headhunter también ha ido progresando y puede ser un enemigo de cuidado. Sa Calobra y Costa Esmeralda no andarán muy lejos.

En quinto lugar se disputará el Gran Premio Duque de Alburquerque, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Once aspirantes al triunfo. 2.000 metros de recorrido. Eminence mejora en cada salida y en la preparatoria pudo incluso hasta ganar si hubiera tenido un buen recorrido en la recta. Va a ser mi principal favorito. Tarantella ganó el Memorial en su última salida del año pasado, merece un voto de confianza. Sallab es un 'reloj', siempre pelea las llegadas, ganó la preparatoria y volverá a estar ahí. Cnicht vuelve a España, donde consiguió sus mejores éxitos, invicto en sus tres salidas, ganando nada más y nada menos que el Gran Premio de Madrid, La Copa de Oro de San Sebastián y el Memorial, aunque actualmente no está en su mejor forma, lógicamente hay que contar con él. Iskanderhon, que el domingo pasado no pudo disputar la carrera por desplazarse su montura durante el recorrido, ha sido reenganchado y podría sorprender. Otra bonita sorpresa podría ser Andia, que con su poderoso remate no andará muy lejos. Atty Persse, segundo el año pasado, detrás del gran Noray, quizás no esté todavía en su mejor forma, pero yo no lo olvidaría. La verdad que la carrera promete ser apasionante.

Cerrará la jornada el Premio Caprichos, handicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también sobre la distancia de 1.800 metros. Doce ejemplares en el poste de salida. Sound of victory baja a segunda parte y aquí tiene una gran oportunidad de pasar por ganadores. Rumbo tras un año de inactividad, está empezando a avisar y aquí le veo peleándola. Ramiriqui y Atlántico serán también duros rivales

Apuesta segura

Para realizar las apuestas se puede descargar el programa de participantes a través de los códigos QR, situados en las entradas al hipódromo y en las ventanillas de apuestas.

Para evitar al máximo el uso de monedas, pensando en la seguridad de los asistentes, las apuestas se podrán realizar comprando bonos de apuestas (voucher) o con el móvil descargando la aplicación. En nuestro punto de información situado en la tribuna sur se atenderán todas las dudas al respecto.

El pago en efectivo de los boletos premiados durante las carreras se efectuará sólo en las taquillas habilitadas para pagos en efectivo, donde previamente se han desinfectado las monedas. Durante la jornada con el bono de apuestas se pueden acumular los premios y al terminar recoger el efectivo del saldo en efectivo en cualquiera de las taquillas, donde el dinero ya habrá sido desinfectado.

Retransmisión de las carreras

LASCARRERAS.COM se convierte en el HIPÓDROMO ON LINE para todos los aficionados, ya que se puede seguir la retransmisión en directo de todas las jornadas, así como obtener toda la información con las opiniones de los expertos, entrevistas a los protagonistas o las estadísticas del programa de participantes de la jornada con los favoritos.

RTVE cubrirá la retransmisión de la jornada a través de sus dos canales: TELEDEPORTE, a partir de las 22.00 h. con entrevistas, resúmenes y la actualidad en directo, y el canal de deportes + TDP.

Un hipódromo seguro

El Hipódromo de la Zarzuela se encuentra en un entorno privilegiado, ofrece a los madrileños una oferta gastronómica de la que se puede disfrutar en un entorno seguro de más de 20.000 m2 de terrazas y jardines, estableciendo las medidas de seguridad higiénico sanitaria establecidas en virtud del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, de Estado de alarma, y del Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Comunidad de Madrid, en las que Hipódromo dispondrá de un 50% de aforo.

La seguridad de visitantes y empleados es lo más importante por lo que se han adoptado una serie de medidas que os detallamos:

Las entradas podrán adquirirse vía online, en la página web www.hipodromodelazarzuela.es Se recomienda descargar la entrada en sus dispositivos móviles, con el fin de no uso de papel. El uso de mascarilla será obligatorio, excepto para los menores de 6 años.

Dentro del recinto, se ubicarán diferentes puntos con dispensadores de geles hidroalcohólicos para que la desinfección de manos por parte de visitantes y empleados sea frecuente.

La superficie del Hipódromo es muy grande lo que significa que hay suficiente espacio para que todos los visitantes mantengan la distancia mínima obligatoria.

Información y señalética por todo el recinto para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Espacios como tribunas, salas de interior, Paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones y estará controlado de forma rigurosa.

Se recomienda el pago con tarjeta en todos los servicios de restauración.

En cuanto a la apuesta se ha implementado puntos de apuesta vía móvil, así como compra de bonos apuesta “voucher”, para todas las carreras de la jornada. Se han establecido unas ventanillas exclusivas de pago en efectivo, donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas.

Todas las zonas por las que transitan los visitantes serán desinfectadas antes de la apertura al público y durante la jornada de carreras, por un equipo de limpieza y desinfección.

ABC pronostica 1ª CARRERA: (2) COLIBRI - (1) MONUMENT VALLEY - (6) LIBERRI 2ª CARRERA: (2) HADES - (3) PORTOFINO - (5) WHITE STAIN 3ª CARRERA: (3) MEXICO CITY - (10) ANAZ - (2) MARCHELO 4ª CARRERA: (8) REY ANTONI - (7) NADER - (10) HEADHUNTER 5ª CARRERA: (3) EMINENCE - (11) TARANTELLA - (2) CNICHT 6ª CARRERA: (3) SOUND OF VICTORY - (1) RUMBO - (8) RAMIRIQUI