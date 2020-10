El fabuloso eagle desde más de cien metros de Sergio García

Sergio García está de dulce. Si hace apenas unos días se proclamó campeón del Sanderson Farms Championship, primer título para el español en este 2020 con el que rompía además una sequía en el circuito PGA desde 2017, ahora sigue mostrando un gran nivel en el Shriners Hospitals For Children Open de Las Vegas.

Así, en la jornada de este viernes se colocó entre los mejores posicionados en el torneo, dejando para la galería un espectacular eagle desde más de cien metros.

The shot. 💯

The reaction. 🤣@TheSergioGarcia spins it in for an eagle! #QuickHitspic.twitter.com/D76cBtIPG8