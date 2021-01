Alpinismo Una expedición nepalí corona el K2 en invierno por primera vez en la historia El objetivo lo han logrado con ayuda de oxígeno suplementario, con la incógnita de Mingma G

S. D. Actualizado: 16/01/2021 13:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que hasta ahora parecía un imposible, finalmense lo han logrado diez nepalíes. Mingma Gyalje Sherpa (Mingma G), Mingma David (de la expedición de Nirmal Purja) y Mingma Tenzj, en una expedición con un total de diez escaladores nepalíes, han coronado el K2 (8.611 metros) en invierno, algo que nunca antes se había hecho.

El grupo ya logró este viernes alcanzar la mayor altura lograda hasta la fecha en invierno en la segunda cima más alta del planeta. Lo lograron, en su mayoría o todos, con ayuda de oxígeno artificial. Mingma G, que en su momento dijo que ascendería a pulmón y que se desconoce si así hizo, anunció ayer en sus redes sociales que a las 15.30 horas (hora de Nepal) habían llegado a 7.750 metros, altura lograda en 2003 por Denis Urubko.

Poco después los sherpas montarían el Campo IV a 7.800 metros, junto con Nims y Mingma G. Estaban también Sona Sherpa (SST), Mingma David (Nims team) y Mingma Tenzi. La idea entonces era comenzar su ascenso de C3 a C4 y a la cumbre de K2 por la noche, estando prevista la cima a las 13.oo horas (hora de Nepal). Una coronación que finalmente se haría esperar un poco más. Pasado el mediodía de este sábado, la periodista Ángela Benavides compartía en su cuenta de Twitter la intención de Mingma G. "Ahora mismo estamos a 200 metros de distancia de ser el orgullo de la comunidad de escalada de Nepal", decía el mensaje.

Mingma G, they're about to make it!! "We are now 200m away to make Nepal n climbing community proud," he said. — Angela Benavides (@Angelab8848) January 16, 2021

A las 15.27 horas (hora de Nepal), a menos de cien metros de la cima (70 m., según se intuye), se supo de la intención del grupo en cabeza de deterse a falta de diez metros para esperar al resto de la expedición. Poco después, la cuenta de Twitter de la expedición lanzaba el siguiente tuit confirmándolo: "¡El equipo planeó detenerse diez metros por debajo de la cima, formar un grupo (los 10 escaladores) y llegar a la cima juntos". El objetivo estaba más cerca.

A las 17.00 horas (hora de Nepal), la expedición nepalí lograba el desafío a 8.611 metros de altura ayudados con oxígeno artificial. "Lo hicimos, creánme, lo hicimos. El viaje a la cumbre nunca hecho antes", rezaba el mensaje de la cuenta de Twitter de la expedición en una jornada para la historia. Sin embargo, eran más de las cinco y aún quedaba el descenso, con poca luz y a menos de -40ºC de temperatura. Otro reto mayúsculo al que tendría que sobreponerse la expedición nepalí.

16 Jan 2021🇳🇵🏔🇵🇰

WE DID IT, BELIVE ME WE DID IT- JOURNEY TO THE SUMMIT NEVER DONE BEFORE

🦾The Karakorum's 'Savage Mountain' been summited in most dangerous season:WINTER

Nepalese Climbers finally reached the summit of Mt. K2 (Chhogori 8611m), this afternoon at 17:00 local time. pic.twitter.com/O530X3WgKh — Seven Summit Treks 🇳🇵 (@sst8848) January 16, 2021

Mientras tanto, unos cuantos metros más abajo de la cima del K2 llegaba la mala noticia del accidente del español Sergi Mingote durante el descenso desde el C3 al Campo Base Avanzado. Las primeras noticias hablan de que Mingote se habría hecho daño en una pierna, impidiéndole continuar y teniendo que ser evacuado. Más detalles.