El espectacular KO «estilo Matrix» de Michel Pereira

Uno de los combates de MMA del Road FC 52 celebrado estos días en Seúl, Corea del Sur, dejó una de esas actuaciones que no han tardado mucho en convertirse en «viral». El luchador brasileño Michel 'Demolidor' Pereira se vio las caras con el surcoreano Dae Sung Kim, quien fue víctima de un duro KO por culpa de los movimientos de película de su rival.

Durante el combate, Pereira intentó llevar a cabo movimientos propios de la WWE, como un «moonsault», lo que se traduce en un salto hacia atrás desde lo alto dando una voltereta para acabar encima del rival. Finalmente, tras la acumulación de golpes y la exhibición del brasileño, Kim fue derrotado en la segunda ronda. Su agilidad en el aire y su rapidez de movimiento ha sido comparado por muchos amantes de estar artes con la película «Matrix».

Michel Pereira shows off some fancy moves at #ROAD052.



Pereira is a Brazilian fighter who is 22-9 in his MMA career and defeated his opponent in the video, Dae Sung Kim (4-6) via 2nd round stoppage.pic.twitter.com/Evgp3zfsAR