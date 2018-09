Aviación Una española en la meca del cielo Mercé Martín es la primera piloto no americana en participar, este fin de semana en Reno, en la Fórmula 1 de la aviación

Le gusta el riesgo, la velocidad y la adrenalina. Tanto como para volar a 400 kilómetros por hora a diez metros del suelo y compitiendo con otros siete aviones más en una apretada elíptica como si fuera la Nascar, dando vueltas a un circuito de unos 5 kilómetros y ante los atónitos ojos de 50.000 espectadores que pueden sentir el aire que generan las hélices al pasar tan cerca de las gradas. Mercé Martí (Barcelona, 1968) participa esta semana en las míticas carreras aéreas de Reno, un campeonato fundado en 1964 por Bill Stead, piloto de la Segunda Guerra Mundial, reservado únicamente para 24 elegidos por categoría y que se disputa bajo el asfixiante calor del desierto de Nevada, Estados Unidos. Martí, además, se convierte en la primera mujer no americana que correrá en la categoría de Fórmula 1 en los 55 años de historia que tiene el torneo. «Reno es la meca de la aviación, donde todo empezó. Estamos hablando de carreras de los años 30, 40, 50... Son aviones compitiendo unos contra otros como si fueran coches de carreras. Hay varias categorías. La Formula 1 es la más valorada y la que más proyección ha tenido», explica Martí antes de partir hacia Nevada.

Reno tiene tanto de competición como de exhibición. Pilotos y público conviven con el riesgo y son conscientes de ello. Martí avisa de que «si hubiese un accidente esto continúa porque el riesgo es parte de la competición y la gente lo quiere así. Lo tiene asumido. Solo se ha suspendido dos veces, una por el 11 de septiembre y otra cuando en 2011 se estrelló un avión contra la grada y murieron once personas». No lo ha tenido fácil para llegar a Reno, aunque viendo su curriculum extraña que Mercé Martí no naciera con alas incorporadas. Prácticamente ha pasado más horas en el aire que caminando y de hecho celebrará su 50 aniversario «volando a 400 kilómetros por hora». «Cuando cumplí los 25, gané la vuelta al mundo y fui la primera española en hacerlo en avioneta, una Cessna C-210P, y ahora tengo la posibilidad de correr en Reno en pleno cumpleaños».

A los 17 años se estrenó

Martí surcó el aire por primera vez a los 17 años y desde entonces supo que volar era su vida. Obtuvo las licencias de piloto privado, instrumental y bimotor en Estados Unidos. Instructora de vuelo, fundó una escuela de pilotos en Kentucky y pilotó el MD-80 de pasajeros para Spanair. Emprendedora, proyectó su sed de aventuras al sector empresarial y fundó su propia compañía aérea, dedicada a trabajos de vigilancia, observación y fotografía. Los premios se acumulan en las vitrinas de su casa. Ahora el reto es muy ambicioso.

Buena parte de culpa la tiene Guillermo Parodi, un madrileño que fue el primer español en competir en Reno en 2012 y que le inculcó el gusanillo. «Me dijo: lo tienes que probar, es la leche. Y aquí estoy», desvela divertida Martí, que explica cuáles son los objetivos que se ha marcado: «El objetivo es participar. Tengo un avión lo suficientemente bueno como para estar en el grupo de los 10-12 primeros, que sería la pera». Se pondrá a los mandos de un Cazut 3M que «se diseñó en los años 50 y es el avión por excelencia que más se usa».

Más allá del peligro que supone la combinación de velocidad, escasa altura y mucha concurrencia, se suman aspectos físicos que requieren un duro entrenamiento. La pérdida de consciencia en pleno vuelo es un riesgo real debido a la presión y a la gravedad. «La concentración es básica y estar físicamente bien. Estamos cogiendo velocidades muy elevadas y cuando giras tu cuerpo recibe fuerzas de 5G. Llevo tres meses entrenado en el CAR potenciando el tren superior, el cuello y ejercicios para evitar el G-Loc, la pérdida de conciencia inducida por fuerza». Delimitar la delgada línea que separa la audacia de la temeridad, la prudencia del miedo, también es clave en Reno. «La experiencia es un grado. Van los mejores porque hay un componente de riesgo muy importante. Cada uno marca el límite de a dónde quiere llegar. Hay un componente mecánico también... Recuerda lo que le pasó a Carlos Sainz a 200 metros de la meta, pero aquí no estamos reposados en el suelo... Hay muchos elementos».