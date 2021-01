El español Sergi Mingote sufre un accidente en el K2

S. D. Actualizado: 16/01/2021 13:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras en lo más alto del K2 se trataba de hacer historia y coronar por primera vez en invierno la segunda cima más alta del mundo, algo que se lograría, unos metros más abajo el alpinista español Sergi Mingote sufría un accidente durante el descenso desde el C3 al Campo Base Avanzado.

La noticia de su accidente ha sido adelantada en su cuenta de Twitter por Fernando J. Pérez, periodista de El Correo, y supone un duro revés a los anhelos del español de lograr coronar el K2 -su cumbre está situada a 8.611 metros-. Antes de emprender el viaje, atendió a ABC: «Volver al K2 era algo que no entraba en mis planes, pues cuando lo ascendí en verano de 2018 lo pasé tan mal que me prometí no regresar jamás. Pero los deportistas somos así, y aquí estamos otra vez», decía.

Tal y como ha podido confirmar después ABC, la expedición de Mingote durmió ayer en el Campo 3, con la idea de bajar hoy al Campo Base, después de aclimatar, para intentar volver a subir en unos días cuando hubiera una ventana de buen tiempo. Ha sido en el descenso del Campo 3 al Campo Base cuando Mingote ha sufrido un accidente y se ha hecho daño en una pierna, motivo por el cual no puede continuar y tiene que ser evacuado.

El español colideraba la expedición más numerosa de todas en el K2. Su presencia allí era casi una casualidad. Mingote se encontraba buscando opciones para continuar con su proyecto de ascender los 14 ochomiles en solo 1000 días (quería ir al Cho Oyu) cuando recibió la proposición de integrarse en una expedición multinacional rumbo al K2 bajo el paraguas de la agencia «Seven Summit Treks».