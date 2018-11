Polideportivo España y Argentina se niegan a jugar la final del Mundial de pádel El campeonato, disputado en Paraguay, no reunía para el último partido una pista digna debido a las lluvias torrenciales

La selección española femenina de pádel se proclamó este fin de semana en Asunción (Paraguay) campeona del mundo, tras vencer a Argentina en la final, un duelo que también se debió disputar en el cuadro masculino, pero que finalmente no fue así.

Las lluvias torrenciales y una mala planificación de la organización provocaron un caos que acabó con la negativa de ambos equipos a disputar la final y dejar, de momento, desierto el campeón. ha sido la propia Federación Española de Padel quien ha detallado lo sucedido en Paraguay mediante el siguiente comunicado:

«El sábado 3 de noviembre tuvo lugar la jornada de Finales de Mundial de Pádel 2018. Un cierre de competición muy complicado, donde organización se vio completamente superada por las lluvias torrenciales que se precipitaron sobre la sede de la competición, unido a esto, una falta de ideas y de recursos para conseguir una alternativa rápida y eficaz. Todo ello propició un caos organizativo que se tradujo en desinformación a todos los niveles, grandes retrasos en el comienzo de los partidos y malestar por parte de jugadores y equipo técnico de todas las selecciones.

La consecuencia inesperada de esta situación fue la NO disputa de la final por equipos entre España y Argentina, algo que raramente hemos podido ver en otros deportes y por primera vez en pádel. Los jugadores de ambas selecciones decidieron hacer una plantada, llegando al acuerdo de no jugar, la razón fundamental de la decisión fueron las malas condiciones de la pista central donde se iba a disputar la final, con cristales que se movían, césped donde la bola apenas votaba, un riesgo para la seguridad de los jugadores. La organización decidió en el último momento y de forma precipitada, cambiar de sede pero las condiciones no mejoraron, lo que motivó la decisión final de los jugadores.

Unido a esto, el cambio de fecha al domingo o lunes era inviable debido a que las expediciones de ambos equipos ya tenían sus viajes contratados, queda en manos de la FIP y de las federaciones implicadas decidir si esa final se pospondrá a otra fecha o si este Mundial masculino se queda sin ganador»