Entrevista María José Rienda: «Me veo reflejada en todos los deportistas» La primera mujer presidenta del CSD apuesta por incrementar los recursos para los deportistas y seguir creciendo con la ayuda de las federaciones

María José Rienda (Granada, 43 años) desprende buen humor. A la nueva Secretaria de Estado, máxima autoridad del deporte español, no le cuesta sonreír. Después de veintidós años en las pistas de esquí, tiene más genes de atleta de élite que de política. Se sube a un ring para la sesión de fotos y puntualiza: «Nunca tiro la toalla». De sus planes y ambiciones habló con ABC.

Una secretaria de Estado que hace deporte. Ya es novedad...

¿Cómo no? Hago gimnasio, corro, juego a pádel, a golf, aunque no tengo horas para esto, la mountain bike… Me gusta todo.

¿Le quedan horas libres?

Muy pocas. El deporte es activo y las competiciones son en fin de semana y en festivos. Pero estoy encantada porque es algo que me apasiona. La competición es lo que da sentido al deportista.

¿Es más de aire libre o de oficina?

Hay que combinar ambas facetas. La gestión proporciona herramientas y mejoras. Necesitamos que la gente del deporte se vincule a la gestión, con más medios, más recursos. Estamos para mejorar todo lo que se pueda. El Consejo es la casa del deportista.

Eterno dilema. ¿El Consejo Superior de Deportes es una casa política o la casa del deporte?

Es la base desde la que salen todas las políticas que se ven reflejadas en el deporte. Gestionamos los recursos para llegar al deportista. Las Federaciones, las instalaciones, los presupuestos, todo está enfocado el deportista.

¿Al deporte le falta política?

¿En qué sentido lo dice?

El deporte da alegrías a España, pero quizá necesita una inversión mayor o un cuidado distinto…

Lo importante es que el deporte tenga los recursos que necesita, no tanto ese debate que plantea. Si está colgado de este o del otro Ministerio, lo veo como una cuestión operativa. Mi ministro, José Guirao, está muy vinculado al deporte. Y tenemos un presidente del Gobierno que viene del baloncesto. El deporte es importante en esta legislatura.

El deporte y sus deportistas son el orgullo de los españoles…

Tenemos que estar orgullosos de muchas cosas. Somos un país de referencia en el exterior, no somos conscientes de nuestro auge. En deporte vivimos una época dorada, con resultados fantásticos, en parte porque existe una red que sostiene esa estructura. Podemos estar orgullosos de nuestros deportistas y también de nuestras federaciones que lo facilitan.

Ahora puede hacer todo aquello que pensaba cuando era deportista. ¿Qué es?

La Ley del Deporte nos va a dar unas herramientas fantásticas, como el tema de género, que antes no aparecía. Hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir avanzando. Trataremos que sea lo más progresista posible. También el tema de la discapacidad debemos potenciarlo en el futuro.

Como exesquiadora de élite, ¿prevalecerán en su gestión los deportes minoritarios?

Lo importante es que todos estén bien. Para mí, todos los deportes son importantes. El fútbol mueve masas, pero también hay federaciones muy potentes. Los minoritarios tienen un arraigo en la sociedad española. Debemos ocuparnos de darles visibilidad.

Aquí gustan los deportistas más que los deportes. Carolina, más que el bádminton... ¿Se puede cambiar esa tendencia?

Tenemos una cultura particular. Nos gusta nuestra gente, un héroe en el que fijarnos. Son grandes referentes y ayudan a que la base crezca. Carolina Marín ha conseguido que los niños se apunten a bádminton… Lo crucial es que surjan más Carolinas, dar continuidad. Eso incide en la cultura deportiva. Sabemos mucho de fútbol, pero poco de otros deportes.

Contra la dichosa lucha Real Madrid-Barcelona que todo lo impregna no hay nada que hacer. ¿Está de acuerdo?

El fútbol ha dado muchas alegrías a la gente y debemos verlo como una potencia bestial que ayuda a muchos minoritarios. La final de la selección sub 20 es un ejemplo. Se fijan en el fútbol y el sector femenino sigue creciendo. Todo es una cadena.

¿El éxito contagia?

Sí, totalmente. Contagia lo bueno. Lo hemos visto este verano, las chicas del fútbol, los atletas en el Europeo, los piragüistas…

Teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y los resultados, ¿el deporte español es un milagro?

Yo creo que no. Hay un trabajo constante de deportistas, federaciones y entrenadores durante años. Se ha construido una base objetiva que nutre nuestras selecciones. Tenemos un sistema potente, de los mejores, que se fija objetivos claros.

Los últimos referentes de la época gloriosa, Nadal, Gasol, Alonso o Contador, son hijos de sí mismos más que integrantes de un sistema…

Te lo parece a ti. Carolina o Lydia Valentín sí lo son. Ellos empezaron con su club, luego en los centros de tecnificación, más tarde los equipos en el caso del ciclismo o el baloncesto… Es otra dimensión. A mí me pasó. Sin una federación no hubiera podido costearme los viajes en el esquí.

¿Puede hacer una radiografía del deportista español? ¿Qué tiene de diferente?

Somos luchadores, nos planteamos objetivos y queremos ganar. Son grandes trabajadores.

En los Europeos de atletismo lloró cuando se abrazó a la marchadora María Pérez, granadina como usted. ¿Tiene alguna debilidad, un deportista o una federación a la que quiere ayudar más?

Todos los deportistas son mi debilidad. Me veo reflejada en todos ellos desde que era niña. Hacen lo que más les gusta, disfrutan y yo me emociono con ellos.

Los amaños de partidos por las apuestas son una lacra. ¿Qué hará desde el CSD?

Estamos en contra de todas las trampas. Tenemos las puertas abiertas para orquestar cualquier tipo de iniciativas. La Liga tiene su sistema de detección. La Federación ha puesto en marcha su área de integridad. Estamos hablando de fraudes y nuestra política es de tolerancia cero.

¿Cree que los amaños y los casos de dopaje perjudican la marca España?

En estos casos hay procedimientos judiciales que no se pueden parar. Eso va para adelante y si hay algo que se ha hecho mal, se actúa. En temas de dopaje, tenemos los pasaportes biológicos, que ayudan a detectar la trampa. La AEPSAD (Agencia antidopaje) funciona con autonomía. Nosotros ayudaremos en todo lo que podamos respecto a amaños y dopaje.

¿Qué le quita el sueño?

Estoy representando a una institución muy importante y tenemos la responsabilidad de ofrecer propuestas nuevas, conseguir que crezca... Aprecio que estamos en una dinámica que nunca acaba, siempre hay cosas que mejorar. Respecto al sueño, lo importante para mí es poder dormir algo.

¿Cinco horas son suficientes?

Cuando era deportista dormía de ocho a diez, así que fíjese la diferencia. Ya nunca como a la hora, nunca duermo a la hora. Las reuniones se alargan, las comidas también. Pero si eso ayuda a que nuestros deportistas vivan mejor, yo estaré encantada.