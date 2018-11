Carreras de caballos Un enorme «Noray» destroza a sus rivales en el Gran Premio Román Martín Doblete del jockey Ricardo Sousa con «Noray» y «Reine d’un Soir» El preparador Enrique León también dobla victoria con «Noray» y «Oscar Nonantais»

Javier Fernández-Cuesta

Se ha celebrado la novena jornada de carreras de caballos de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela, en una mañana agradable, aunque con amenaza de lluvia, que hizo que hubiera una entrada más floja que otros días, pero que disfrutó como siempre del espectáculo. El protagonista involuntario de la jornada fue el estado de la pista, muy pesada, que obligó a cambiar el metraje del hándicap desdoblado, reduciéndolo 50 metros, pasando de 1.400 a 1.350 metros.

La primera carrera de la mañana correspondió al Premio Karluv Most (dentro del programa Made in Spain), para potros y potrancas de 2 años, con once participantes desde el poste de los 1.800 metros. Reine D’un Soir gano de punta a punta sin dar ninguna opción a sus oponentes. Un poco más de un cuerpo detrás, rematando por fuera llegó Furioso. Tercero en la meta fue Cundinamarca.

Le siguió el Premio Infanta Beatriz, para potros y potrancas de 3 años, sobre la distancia de 1.600 metros. Diez ejemplares tomaron la salida. Oscar Nonantais toma rápido el mando de la prueba seguido de cerca por Barbarigo. Así se llega a la recta definitiva con todos presentando su ataque. Barbarigo por un momento se puso primero y cuando parecía que iba a ser el vencedor, Oscar Nonantais se rehízo a base de corazón, pasando primero por el poste de meta con un cuerpo de diferencia. Metkaif que remató muy fuerte consiguió la tercera plaza a casi un cuerpo de Barbarigo y solo una cabeza delante de Kuvasz que fue cuarto.

En tercer lugar, se disputó el Premio Hipódromo del Real Club Pineda de Sevilla, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.400 metros. Catorce participantes. Se dio la salida desde el poste de los 1.350 metros. Pitaya y Jarocho siempre en los puestos punteros, se jugaron la victoria en los metros decisivos, siendo Pitaya con autoridad, quien al final, por tres cuartos de cuerpo, consiguió el triunfo. Segundo fue Jarocho que también por tres cuartos de cuerpo, aguantó el ataque postrero de Tremendista.

La cuarta carrera fue el Premio Abdel, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.400 metros. Once participantes. También con 50 metros menos se dio la salida. Cuppacoffee cogió decidido el mando de la prueba, entrando en esa privilegiada posición en la recta final en la que intentó hacerse fuerte, pero tuvo que ceder en los metros finales el ataque final de Ibai que por medio cuerpo consiguió una bonita victoria. Tercera fue Alejandría que cerró muchísimo en los últimos instantes, llegando a solo medio cuerpo del segundo.

En quinto lugar, se disputó el Gran Premio Román Martín, (dentro del Programa Made in Spain), para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Once candidatos a la victoria y al premio de 24.000 €, desde el poste de los 2.000 metros. Noray con letras mayúsculas, destrozó a sus rivales desde la salida marcando un fuerte ritmo y sin dejar que Hooponopono, como en él es habitual, cogiera la cabeza. De punta a punta y dejando a 5 cuerpos al segundo. Una victoria incontestable. Karlsburg, muy mejorado y rematando de finales (mucho mérito por el estado de la pista), consiguió por un cuarto de cuerpo pasar a Hooponopono, y el segundo puesto.

Cerró la jornada el Premio Cría Nacional - Habit, (financiada por el MAPA), para caballos y yeguas de 3 años en adelante, nacidos y criados en España, que no hubieran ganado en el año. Seis participantes, 2.100 metros de recorrido. Carrera sin historia, Santiz, muy superior, ganó de punta a punta, casi sin despeinarse, por más de tres cuerpos sobre Bannaby’s Dream que fue segundo, sacando a su vez otros tres cuerpos a Alternativas que llegó en tercer lugar.

Cuadro de honor 1ª CARRERA GANADORA Nº 10 “REINE D’UN SOIR” – R. SOUSA – A. IMAZ – JULIAN VIEITEZ SEGUNDO Nº 3 “FURIOSO” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO TERCERA Nº 2 “CUNDINAMARCA” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – ROBERTO COCHETEUX 2ª CARRERA GANADOR Nº 9 “OSCAR NONANTAIS” – E. CORALLO – E. LEÓN – BASQUE TEAM SEGUNDO Nº 1 “BARBARIGO” – B. FAYOS – J. L. MAROTO – AGRADO TERCERO Nº 6 “METKAIF” – V. JANACEK – J. LÓPEZ – ZEBRA 3ª CARRERA GANADORA Nº 7 “PITAYA” – B. FAYOS – M. HERNÁNDEZ – YEGUADA ARANJUEZ SEGUNDO Nº 4 “JAROCHO” – J. L. BORREGO – G. MADERO – JAYJO TERCERO Nº 11 “TEMENDISTA” – I. MELGAREJO – A. TSERETELI – TIFLISI 4ª CARRERA GANADOR Nº 6 “IBAI” – O. O. DE URBINA – M. ALVAREZ – CELSO MÉNDEZ SEGUNDO Nº 1 “CUPPACOFFEE” – SR. PINEDA, G. – M. AUGELLI – EXTREMEÑA OP TERCERA Nº 8 “ALEJANDRIA” – R. SOUSA – F. PÉREZ – JARILLA 5ª CARRERA GANADOR Nº 7 “NORAY” – R. SOUSA – E. LEÓN – ENRIQUE LEÓN SEGUNDO Nº 5 “KARSLBURG” – J. L. MARTÍNEZ – C. FERNÁNDEZ – HABIT TERCERO Nº 4 “HOOPONOPONO” – J. L. BORREGO – J. C ROSELL – ANNUA RACING 6ª CARRERA GANADOR Nº 1 “SANTIZ” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – CIUDAD RODRIGO SEGUNDO Nº 6 “BANNABY’S DREAM” – J. GROSJEAN – F. RODRIGUEZ – LAS ÁGUILAS TERCERA Nº 4 “ALTERNATIVAS” – J. L. MARTÍNEZ – M. J. PÉREZ – LAS ROZAS