Raúl Sánchez, hacer frente a la violencia desde una silla de ruedas

Aaunque una de las máximas no escritas del fútbol diga que lo que pasa en el campo queda en el campo, en algunas ocasiones no es así. No puede ser así. Raúl Sánchez es uno de los ejemplos. Su vida cambió radicalmente cuando ... al terminar un partido de fútbol de veteranos, un jugador del equipo rival, que había sido expulsado, entró en el terreno de juego y le propinó una patada por la espalda que lo dejó tetrapléjico. «Una agresión cambió mi vida para siempre. Ocho meses ingresado en un hospital, varias operaciones y rehabilitación de por vida. La patada me causó una tetraplejia a nivel C3, C4 y una rotura parcial de la médula. De ser una persona totalmente independiente, que practicaba deporte y tenía un trabajo normal, pasé a estar en casa sin poder moverme ni hacer nada , dependiendo de una asistenta. Todo cambió por completo. Como de la noche al día», explica Sánchez.

El fatal suceso aconteció el 26 de abril de 2014. Ahora, siete años después, acaba de celebrarse el juicio, que está pendiente de sentencia y en el que el agresor se enfrenta a una pena de entre 9 y 12 años de prisión . Ha sido la primera vez desde entonces que ambos volvieron a verse las caras y que pone punto y final a la etapa más dura de Sánchez, en la que ha perdido casi toda la movilidad de su cuerpo y ha tenido que readaptarse a una vida totalmente dependiente. Raúl Sánchez podría haberse hundido en una depresión pero su gran capacidad resiliente le mantuvo más vivo que nunca. «No tengo fuerzas para rendirme», reza en su perfil de whatsapp y lo demuestra con hechos. Empezó a contactar con colegios, organizaciones y clubes deportivos para poder explicar su historia y concienciar a todas las personas , especialmente a niños y niñas, que la práctica del deporte debe ser un acto de civismo y que hay que tratar con respeto a compañeros y a rivales. Incluso protagonizó un documental (26 de abril. Play again), dirigido por Guillermo Cruz, en el que trata de concienciar contra la violencia en el deporte. «Una agresión cambió mi vida para siempre», explica tras recordar la patada a traición en la espalda que le postró en una silla «Los más pequeños se quedan sorprendidos. Te ven en la silla, ven que no puedes hacer nada y ni preguntan. Los más grandes te miran y se les nota preocupados. Por ejemplo, la madre de un chico que vi muy afectado me explicó que se había peleado con otro antes de verme y le habían metido seis partidos de sanción», detalla sobre su experiencia en las charlas que ofrece. Con motivo del día internacional de la lesión medular espinal, en 2018, Raúl Sánchez mantuvo un encuentro con una delegación del Espanyol. Rubi, Víctor Sánchez, Granero, Mario Hermoso, Javi López y David López se mostraron muy interesados en su caso. La vida del exfutbolista ha dado un giro de 180 grados pero ahora la dedica a concienciar a la juventud sobre los riesgos de la violencia en el deporte . «Quiero cambiar la mentalidad de la gente que va al fútbol. Creo que puedo ser útil a la sociedad si enfoco mi actividad hacia el trabajo social. Sólo con que alguien que juegue al fútbol se replantee su actitud agresiva en el campo al acordarse de lo que me pasó, ya es algo», asegura convencido. «El fútbol no es malo para los niños. Lo que es malo es la actitud de algunas personas. Los clubs deben hacer cursos formativos, dar charlas a los padres para ver cómo deben comportarse...», insiste.

