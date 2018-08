Natación sincronizada La emotiva despedida de Andrea Fuentes a su hermana Tina «Buen viaje, hermana. Te hemos hecho el fiestón que querías. Sin drama. Compartiendo un buen momento», escribió la nadadora en las redes sociales

«Buen viaje, hermana. Te hemos hecho la fiesta que querías. Sin drama. Compartiendo un buen momento. Diferente y especial como tú. Tambores, sal, pétalos y fuego. La luna a tope, el mar y la mejor compañía. Todos los que estabamos hoy te agradecemos todo lo vivido», escribía Andrea Fuentes en Instagram para despedir a su hermana Tina, que ha muerto con 34 años por culpa de un cáncer.

La nadadora adjuntaba también un vídeo con la alegre despedida que le dedicaron amigos y familia. «Gracias a todos los que le habéis dado amor y compartido experiencias con ella. T’estimo germaneta! Gracies gracies y més gracies per tots els moments viscuts... Rest In Peace my sistá», terminaba el mensaje.