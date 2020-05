Balonmano El ataque del Ademar a su leyenda Juanín García: «Haber sido el mejor no da pie a que no se trabaje» El presidente del equipo leonés prescinde como técnico del filial del máximo goleador histórico de la selección española y la Liga Asobal por su «falta de implicación»: «No se puede vivir de las rentas»

El Abanca Ademar decidió prescindir del exjugador y técnico durante la actual temporada de su equipo filial, Juanín García, por su «falta de implicación con el proyecto del club y su forma de trabajar», según declaró a Efe el presidente de la entidad, Cayetano Franco.

«Entiendo que se pueda haber sido el mejor extremo del mundo, pero eso no da pie a que no se trabaje, cuando se es técnico, como lo hace el resto, casi día y noche para intentar ser también el mejor, porque no se puede vivir de las rentas y de lo que se ha sido como jugador», ha apuntado.

El mandatario ademarista no ha vinculado la decisión con el apartado deportivo, pese a la posición de colista del filial con tan solo seis victorias hasta el parón competitivo, «porque ésta es también una cuestión relacionada con la calidad de una determinada generación de jugadores».

Franco ha relatado otros «pequeños detalles» que llevaron a no prorrogar el contrato que concluía el pasado 31 de marzo como el no haber realizado prácticamente la labor de tecnificación -con dos sesiones semanales- con los extremos de la primera plantilla o no haber presenciado los encuentros del primer equipo.

«Siendo el mejor jugador de la historia del club y miembro de su cuerpo técnico no se puede entender que no se presencien los partidos del primer equipo y es algo significativo de su grado de implicación, cuando, además, lo mejor para seguir la tecnificación de los extremos es poderles ver en directo», apuntó.

El presidente del Abanca Ademar reconocido haber sufrido un «desencanto personal» con el máximo goleador histórico de la selección española y de la Liga ASOBAL al que fue a buscar «en dos ocasiones cuando jugaba en el Barcelona».

«En la primera decidió continuar, la segunda optó por la oferta de Logroño y a la tercera decidió volver a León», ha rememorado.

Sin embargo, el presidente ha negado que la relación se hubiera deteriorado ya la pasada temporada tras descartar la renovación como jugador que pretendía Juanín García.

«Al menos por mi parte no ha sido así y por eso se le ofreció la posibilidad de empezar dirigiendo al filial, sin que esta decisión tenga que ser un punto y final», ha precisado.

De hecho, la actual junta directiva, que concluye la próxima temporada su segundo mandato, no cierra las puertas a una opción de futuro con quien fuera una de sus leyendas, también del balonmano español.