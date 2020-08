Disparan en el estómago a un exjugador de fútbol americano tras una discusión en una licorería

Una discusión iniciada, aparentemente, por un simple empujón, derivó en una pelea que ha dejado gravemente herido a Malachi Capers, exjugador de fútbol americano en la Universidad de Buffalo State.

Capers, de 20 años, aparece en el vídeo que grabó toda la secuencia entrando en una tienda de licores en el barrio de Queens, en Nueva York. Al pasar por un pasillo empuja a otro hombre que le recrimina el gesto con un golpe en la espalda. El incidente desemboca en una pelea que acaba con ambos en la acera de la calle. Allí,el agresor saca un arma de un bolso y dispara sobre el estómago del jugador, que inmediatamente cae al suelo malherido.

Stunning surveillance video from @NYPDDetectives. I'm sharing it because this kind of reckless disregard of human life is plaguing streets across the country. The person shot is Malachi Capers, a Buffalo State College student. He is critically injured. https://t.co/ZL8UHbpy1Dpic.twitter.com/7kDUPJBP4Q