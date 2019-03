Difunden el vídeo en el que Conor McGregor rompe el móvil de un aficionado

A principios de esta semana saltaba a la luz la noticia de que la superestrella de artes marciales mixtas, Conor McGregor, había sido arrestado acusado de romper y robarle el móvil a un aficionado que esperaba a la salida de una discoteca de Miami para tratar de fotografiarlo.

Tras realizar las pertinentes gestiones, el luchador irlandés, de 30 años, fue posteriormente liberado bajo una fianza de 12.500 dólares, en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, del condado de Miami-Dade. Al salir, dejó el siguiente mensaje en sus redes sociales: «La paciencia en este mundo es una virtud en la que sigo trabajando. Amo mucho a mis fans. Gracias a todos».

Lo cierto es que, como avisó el hombre al que McGregor destrozó el teléfono móvil, Ahmed Abdirzak, el vídeo en el que el irlandés aparece llevando a cabo esta acción se ha publicado y rápidamente se ha convertido en viral. De hecho, Abdirzak ha explicado a «TMZ» cómo sucedió toda la historia: «Coincidí con McGregor en un club nocturno. Él estaba llamando la atención del público y le quise hacer una foto. En ese momento se me acercó, me ofreció la mano y en ese instante me agarró el teléfono móvil y comenzó a destrozarlo».

Conor McGregor stomped out a fan's phone ... Now you can SEE it and HEAR it!! 🔊 pic.twitter.com/RFXSp5p30a