El difícil cambio de vida La retirada, como para Blanca Fernández Ochoa, resultó el peor rival para otras estrellas del deporte español

La frase de Blanca Fernández Ochoa a un amigo, como desveló ayer este periódico, resultó premonitoria. «Cualquier día desaparezco». Hacía tiempo que no lo estaba pasando bien y los que la conocían desde hace años veían que su sonrisa, muchas veces forzada, no era ya la misma que cautivó a todo un país cuando se subió al podio de Albertville (Francia) minutos después de entrar en la historia como la primera española que se colgó una medalla olímpica. Aquella carrera, el descenso más rápido, pero también el último antes de abandonar los esquíes, la condujo a la gloria, pero el 20 de febrero de 1992 acabó resultando el inicio de sus desvelos. Los focos se fueron apagando sucesivamente y, como muchos otros deportistas de élite que entregan su juventud a los entrenamientos y las concentraciones, tardó muy poco en descubrir que el éxito puede resultar un compañero pasajero. Su situación económica no era buena, al contrario, y, según reconoció a ese amigo con el que habló ABC, no se sentía ni valorada ni reconocida por sus méritos deportivos. Las luces dieron paso a la oscuridad y, como otros grandes atletas españoles que murieron prematuramente, nunca terminó de sobrellevar el fin de su carrera profesional.

La despedida de las pistas, de los campos, del tartán es quizá el momento psicológico más duro para cualquier deportista de máximo nivel porque supone un cambio radical en el modo vida que han llevado durante años. Adicciones y la aparición de trastornos psicológicos pueden llegar a hacer la curva mucho más peligrosa. Cerrar esa etapa, en algunos ocasiones laureada con triunfos mediáticos, supone para muchos el obstáculo insalvable que nunca se encontraron durante sus carreras. Una barrera mortal.

Caer en el olvido

El de Blanca Fernández Ochoa no es el primer caso de decepción tras la gloria. La lista de deportistas españoles de alta competición que se han sentido relegados al olvido y la indiferencia de la sociedad después de alcanzar el olimpo resulta amplia aunque desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) se han puesto en marcha programas en los últimos años para ayudar a deportistas retirados que pasan por momentos de dificultad. Esa mano, por desgracia, no es siempre suficiente para evitar tragedias como la del waterpolista Jesús Rollán. Campeón olímpico (Atlanta 1996) y del mundo (Perth 98), Rollán murió en 2006 al precipitarse a la calle desde una terraza del balneario de La Garriga (Barcelona), en el que llevaba meses en tratamiento médico, una terapia sufragada íntegramente por el COE, al que había acudido en busca de ayuda el propio exwaterpolista.

Como muchos otros deportistas cuando llega la hora del adiós, Blanca Fernández creyó que su experiencia sería la carta de presentación y el mejor aval para continuar ligada al mundo del deporte. Ella tuvo suerte y trabajó durante un tiempo como asesora de Rafael Cortés Elvira en su etapa como responsable del CSD, pero sus aportaciones no tuvieron continuidad y en los últimos años no paraba de repetir que no se había sentido ni valorada ni reconocida por sus méritos deportivos.

Estrellas con unas condiciones físicas extraordinarias que nunca supieron adaptarse a una vida anónima. La depresión cuando se corren definitivamente las cortinas puede convertirse en el peor de los rivales para un deportista. Esta enfermedad precedió el fallecimiento, en 2014, del asturiano Yago Lamela, que fue localizado muerto en su domicilio. El atleta, considerado el mejor saltador nacional de la historia, había caído en ella como consecuencia de las lesiones que le obligaron a la retirada en 2009.