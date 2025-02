Desirée Vila, del salto de pesadilla al salto del diploma

Era un salto de los cientos o miles que había hecho en su vida. Desirée Vila competía en gimnasia acrobática, y en un entrenamiento en 2015, cuando tenía 16 años, trastocó sus saltos hacia el futuro desviándose del camino que tenía planeado. Se preparaba para el Europeo de Bakú y se rompió la tibia y el peroné , una lesión muy dura que, sin embargo, esperaba superar con paciencia. Pero se complicó porque una arteria se quedó obstruida. Los médicos no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde, ya no había sangre por esa pierna y se quedó sin movilidad.

Para cuando intentaron reaccionar, habían pasado cuatro días y el cuerpo de Vila, infectado, comenzaba a notar esa falta de riego. Había incluso posibilidades de que no sobreviviera, pero lo hizo a costa de perder la pierna derecha . Un drama para ella porque tenía 16 años y las inseguridades físicas propias de la edad. Fue un suplicio volver al instituto por el qué dirán. Además, hubo de pasar por el trámite también complejo y duro de un juicio por negligencia médica.

El proceso fue duro y lento; le costaba mostrar su nueva realidad . Sin embargo, con la prótesis ya en su pierna, poco a poco comenzó a ver nuevos caminos por los que recuperar el deporte. «Cuando me puse mis prótesis para correr por primera vez, la sensación fue increíble. Fue como si estuviera recuperando mi vida», dijo en una entrevista. No sería en gimnasia acrobática, desde luego, pero contempló otras opciones. No tenía pierna, pero sí fuerza para hacer todo lo demás, incluso más que los que sí tienen las dos piernas.

Empezó a mostrar con orgullo y tuneadas las prótesis. Escribió un libro ('Lo único incurable son las ganas de vivir'), tiene casi 90.000 suscriptores en su canal de YouTube, da charlas de motivación en empresas y se preparó para ser la mejor en salto de longitud y 100 metros. Es récord de España y, en el foso de Tokio, ha terminado en sexta posición, diploma en sus primeros Juegos Paralímpicos . «Estoy contenta, podría haberlo hecho mejor, analizaremos ahora todo. Me he encontrado muy bien, nada nerviosa . A diferencia de los primeros entrenamientos, mucho mejor, al principio me encontraba mal pero llegaba muy preparada. Siempre te queda un poco esa espina, me hubiera ido contenta con marca personal, aunque hubiera sido la misma plaza, pero sexta en mis primeros Juegos está bastante bien y ahora todo será mucho mejor«, se expresaba la gallega, residente en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

En realidad, este diploma le llega antes de hora, pues su preparación estaba destinada a París 2024, así que todo lo que se lleva de Tokio es bienvenido para ponerlo en práctica a partir de mañana. «Lo que me llevo de aquí es la experiencia, saber estar concentrada, metida en la competición , y contra rivales que tienen mucha experiencia. Ya me llevo una primera alegría. Ahora vienen los 100 metros lisos, que no es mi prueba pero lucharé por estar en la final. Ahí sí que voy a trabajar esa marca personal«, confesó tras su último salto en Tokio. Aquel de 2015 ya está superado, ahora le espera el del éxito.