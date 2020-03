Coronavirus Los deportistas no paran: así siguen sus rutinas en sus casas Los cierres de los Centros de Alto Rendimiento de Madrid y Barcelona y la cuarentena obligan a buscar alternativas imaginativas a los deportistas

Noticias relacionadas Olímpicos contra la incertidumbre

El deporte para. En toda su extensión y en todo el mundo. Un nuevo obstáculo en el camino hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 que se multiplica al ver cómo también las instalaciones para poner el cuerpo en el mejor momento del año también se paran. Cerrados los Centros de Alto Rendimientode Madrid y de Barcelona, los deportistas se las ingenian para no perder la forma, al menos no toda, en esta cuarentena particular de la que, por supuesto, tampoco se salvan. Al revés, son los más concienciados de que el coronavirus es un rival que solo se podrá vencer en equipo, y no hay nadie mejor que ellos para demostrarlo.

Todos los estamentos deportivos están haciendo lo posible por evitar que la actividad de los deportistas se estanque al cien por cien casi al final del ciclo de cuatro años. El Comité Paralímpico Español se ha puesto a disposición de las Federaciones y está haciendo incluso un esfuerzo económico para ayudar, caso por caso, a establecer planes alternativos de entrenamiento.

Estos son algunos de los nuevos sistemas de entrenamientos individualizados a los que se ven obligados los deportistas en estas fechas de cuarentena donde todo son dudas e incertidumbres.

Kárate

Damián Quintero va a habilitar un suelo en su sótano para no perder comba en el calendario. Pero no es lo mismo. «No solo por los metros cuadrados, sino por la sala de máquina que es donde hacemos toda la condición física. Estamos haciendo unas veideoconferencias con Jesús del Moral [seleccionador] porque cada uno está recluido en casa. Así la parte técnica la puede seguir controlando. Pero la intensidad de los entrenamientos va a cambiar porque será en función de cada cual y de donde pueda».

Sandra Sánchez tiene un tatami en su casa, por lo que continuará los entrenamientos allí para mantener la intensidad, la adrenalina y la ilusión todo lo que pueda.

Hockey

María López García trata de pensar en positivo y solo centrarse en lo que tiene que hacer, aunque los ejercicios físicos ahora los haga en un parque cerca de su casa, donde está en cuarentena voluntaria, y no con sus compañeras. Se aplazó la Liga y la concentración con la selección española.

Waterpolo

«Todas estuvimos de acuerdo en dejar de entrenar para seguir las recomendaciones de las autoridades. Es un momento para ser responsables y conscientes de la grave situación que estamos viviendo. El parón nos pilló en una semana en la que estábamos entrenando a tope porque no teníamos partido, pero eso es lo de menos. Ojalá fuéramos futbolistas. Ellos no tienen ningún problema en disponer de piscinas y gimnasios. Así que aprovecharé la bicicleta de rodillo para hacer cardio. La única manera de acercarnos a la piscina será con trabaj mental», explicó Laura Ester, jugadora del sabadell y de la selección española de waterpolo.

Los cuerpos técnicos del Sabadell y de la selección española están preparando planificaciones personalizadas para que las jugadoras no pierdan la forma física durante el confinamiento.

Gimnasia

Especialmente perturbador para los gimnastas el cierre de los Centros de Alto Rendimiento; no tanto para las de rítmica, pero sí para los de artística, que se resignan con deportividad a continuar los ejercicios físicos desde casa los próximos, al menos, quice días.

Halterofilia

Los halterófilos seguirán su preparación en sus casas, con los entrenamientos que les ha encomendado el seleccionador Matías Fernández. «De vez en cuando, y dependiendo de la importancia de cada sesión, podrán enviar vídeos de partes del entrenamiento al seleccionador para que haga las correcciones necesarias y lleve un mejor seguimiento. La comunicación será diaria y los deportistas deberán indicarle a Matías cualquier cambio que realicen sobre la planificación», cuentan desde la Federación.

Loida Zabala, plata en la Copa del Mundo en Manchester, acepta la situación y pondrá todo de su parte por continuar la línea marcada en la preparación para los Juegos: «Mi deporte lo puedo hacer en un recinto pequeño y no quiero perder la forma estos días. Toca entrenar en casa. No será lo mismo, pero al menos mantendré la forma y no perderé fuerza».

Natación

Teresa Perales ha decidido parar la actividad. «Es difícil, pero lo he estado valorando mucho porque sigo aferrada a la ilusión de que los Juegos se van a realizar y hay que hacer un ejercicio de responsabilidad quedándose en casa por mucho que el cuerpo me pida salir a nadar», apunta.

Jessica Vall acaba de regresar de Sierra Nevada y ya se ha encerrado en casa. «Mantendremos la forma física con ejercicios, pero es verdad que las sensaciones en el agua se pierden totalmente».

Enhamed Enhamed ha preparado con su seleccionador, José Luis Vaquero, una serie de entrenamientos y circuitos para hacer en casa. «Tengo pesas, esterillas y una mancuerna y es posible que los próximos días el Comité Paralímpico Español nos haga llegar algún otro equipamiento para entrenar la parte de cardio. Además, también he pensado hacer ejercicios de subir y bajar las escaleras de mi edificio».

Triatlón

Susana Rodríguez, doble campeona del mundo en tándem con su guía Paula García, también seguirá las rutinas que pueda desde casa: «Intentaré hacer rodillo para mantener el cardio y veremos si podemos correr y hacer algo de fuerza. El problema más grave será nadar, no hay instalaciones», reconoce.

«Voy a correr y montar en bici en la calle, mientras se pueda, pero tomando las preocupaciones de hacerlo solo y sin gente. Si dijeran que no se puede salir a la calle haré rodilla en casa. Para la natación la única solución es ponernos el neopreno y nadar en el mar», indica Jairo Ruiz, bronce en Río 2016.

Tenis de mesa

José Manuel Ruiz: «Mi preparador físico, José Ángel Espejo, me ha mandado una rutina para ir haciendo y mantener la forma lo mejor posible. Haré una tabla de ejercicios con pelota de fitball, esterillas, mancuernas, pesas y goma elástica».

Ciclismo

Ricardo Ten, campeón del mundo en pista y en ruta en 2019, utilizará el rodillo y realizará pequeños ejercicios en casa.

David Casinos, cinco oros paralímpicos en lanzamiento de peso y disco, realizará «tele-ejercicio»: «Solo saldré a comprar comida, a la farmacia o a pasear a Farala, su perro guía. Tengo una bici de alta competición en casa, de un nivel muy grande y puedo organizarme también al tener pesas. No voy a estar parado. Hoy, con bandas elásticas, puedes ejercitarte de manera parecida a un gimnasio. Lo llamo tele-ejercicio».

Atletismo

Héctor Cabrera utilizará esta cuarentena para despejar la mente y cargar fuerzas. «Hemos pensado que la mejor opción es pasar está primera semana descansando del primer ciclo. Luego retomaremos para afrontar la preparación de los Juegos, así que mientras aprovecharé para cocinar y para arreglar cosas de casa».

Piragüismo

Los palistas continúan con mucha prudencia algo parecido a la preparación en Picadas, toda vez que se han cancelado todas las pruebas en las próximas semanas, incluido el selectivo. Eso sí, su régimen está bajo estricto seguimiento médico de la Federación.