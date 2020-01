«Tengo 99 problemas, pero la arena, las dunas, las rocas y los arbustos no están entre ellos». Una llamativa frase que la organización del Dakar relaciona con Carlos Sainz para destacar un espectacular vídeo de la conducción del piloto español durante la quinta etapa del mítico rally. Tan espectacular que en el Twitter oficial de la carrera ha sido colocado como fijo en su 'timeline'.

En el vídeo, grabado desde el helicóptero, y sobre el que la organización explica que Sainz «simplemente vuela» sobre los obstáculos, se ve al español a bordo de su mini avanzando a una velocidad extraordinaria por el desértico paisaje, demostrando toda su pericia al volante.

Las bellísimas imágenes están arrasando en las redes sociales donde la habilidad del campeón español está dando mucho que hablar.

Got 99 problems but sand, dunes, rocks and shrubs ain't one.@CSainz_oficial simply flies over them ✈️#Dakar2020pic.twitter.com/4pMqCltmdE