Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1 y ganador del pasado Mundial de resistencia (WEC), que el sábado participó, junto a Marc Coma, en la Lichtenburg 400, prueba puntuable para el Campeonato de Sudáfrica de raids, prosigue su preparación con miras a una posible participación en el Rally Dakar en Qatar, donde se entrena junto a Nasser Al Attiyah.

El doble campeón del mundo asturiano de F1 (2005 y 2006, con Renault) -que en 2019 repitió triunfo en las 24 Horas de Le Mans (Francia) para anotarse, con el equipo Toyota Gazoo Racing, el Mundial de resistencia-, rodó por las dunas qataríes junto a la estrella local, Al Attiyah, triple ganador del Rally Dakar, prueba que se anotó por última vez este año a bordo de uno de los coches de la escudería japonesa.

«No hay parada. De Sudáfrica a Qatar para más acción. Pilotando y aprendiendo del legendario Nasser Al Attiyah. Gracias, amigo! Sensacional primer día», escribió Alonso, de 38 años, en su cuenta de una conocida red social, en la que acompaña el texto con un vídeo en el que va sentado al lado del piloto qatarí, que es el que, en esos momentos, pilota el coche.

Non stop. From South Africa to Qatar for more action. Driving and learning from the legend Nasser Al Attiyah in the dunes. Thanks my friend! Great first day ✊️✊️ #Qatar#dunes#Nasser#Toyota#toyotagazooracingpic.twitter.com/Yijlhw462q