Carreras de caballos Cuarto día de la Temporada de Invierno en el Hipódromo de Madrid Jornada espacial España-Arabia Saudí. Precio de la entrada, 8 euros con regalo de un cupón de 3 euros en apuestas

Javier Fernández-Cuesta Madrid Actualizado: 17/02/2021 20:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este viernesm 19 de febrero, Hipódromo de Madrid abrirá sus puertas a partir de las 13:30 horas para vivir una jornada muy especial España-Arabia Saudí, con cinco carreras en la pista de fibra del hipódromo madrileño y conexión en directo con el Hipódromo King Abdulaziz, en la ciudad de Riyadh, donde se disputará la Arabia Saudí Cup 2021, un festival de carreras internacionales que reparte 20 millones de dólares. La carrera con mayor dotación de premios del mundo y a la que sólo se puede acceder por invitación. Este año por primera vez cuenta con representación española: La jockey Nieves García y los caballos Federico y Noray, entrenados por el canario Enrique León.

Se disputarán cinco carreras, todas en la pista de fibra y arena, a partir de las 14:30 horas.

La mañana comenzará con el Premio Blue Ridge View (Reclamar), para potros y potrancas de 3 años, a vender en 5.000, 7.000 y 9.000 euros, sobre la distancia de 1.200 metros. Cinco participantes en los cajones de salida. Mi favorito va a ser Argüelles. Se le vieron muy buenas maneras en su última actuación en la fibra madrileña y creo que es el de mayor progreso, será difícil batirlo. sus principales rivales deberían ser Madidina y Brujilda.

La segunda carrera será el Premio Javier Hidalgo, reservado a amazonas y gentlemen, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, 1.200 metros de recorrido. Cinco ejemplares buscarán la victoria. Aquí el que más me gusta es Battle Of Waterloo, es muy rápido y doble ganador en arena y a pesar de la escala, creo que es el caballo a batir. Chapman Billy y Jarana intentarán ponérselo difícil.

En tercer lugar se disputará el Premio Real Club Pineda de Sevilla, para caballos yeguas de 4 años en adelante. Siete aspirantes a la victoria, desde el poste de los 1.900 metros. Baba Karam es un reloj en este tipo de pruebas y en fibra es muy difícil no verle en una llegada. Firme candidato. Su compañero de patio, Alpin King, ya mucho más adaptado y con progreso, podría ser su principal rival. Creo que Don Quintín por fin va a ser de la partida, en la cuadra le tienen muy bien considerado, le veo como sorpresa de la carrera. También podrían estar cerca Highrock Blue y Zibary.

La cuarta carrera será el Premio Cnicht, soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Diez participantes a las órdenes del juez de salida, 1.700 metros de recorrido. Aquí el que más me gusta es Karluvy, segundo en sus dos últimas actuaciones. Está muy en forma y volverá a pelear por la victoria. Yiye no se cae de una llegada, quizás le falte ese plus para pasar por ganadores, pero seguro que volverá a estar ahí. No me puedo olvidar de Niagara y Zeebullet, que hicieron gemela hace dos semanas y volverán a dar mucha guerra.

Cerrará la jornada el Premio You Or No One, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también a recorrer 1.700 metros de distancia. Siete aspirantes al triunfo. En el fondo son dos carreras en una, Legionario está mostrando su gran superioridad y volverá a tener un entrenamiento remunerado. Lo difícil es ver quién le va a acompañar en la llegada. Los tres que más me gustan son Super John, Trece y Einar. La sorpresa podría venir de Ishraq.

Apuesta segura

Para realizar las apuestas se puede descargar el programa de participantes a través de los códigos QR, situados en las entradas al hipódromo y en las ventanillas de apuestas.

Para evitar al máximo el uso de monedas, pensando en la seguridad de los asistentes, las apuestas se podrán realizar comprando bonos de apuestas (voucher) o con el móvil descargando la aplicación. En nuestro punto de información situado en la tribuna sur se atenderán todas las dudas al respecto.

El pago en efectivo de los boletos premiados durante las carreras se efectuará sólo en las taquillas habilitadas para pagos en efectivo, donde previamente se han desinfectado las monedas. Durante la jornada con el bono de apuestas se pueden acumular los premios y al terminar recoger el efectivo del saldo en efectivo en cualquiera de las taquillas, donde el dinero ya habrá sido desinfectado.

RETRANSMISIÓN DE LAS CARRERAS

LASCARRERAS.COM se convierte en el HIPÓDROMO ON LINE para todos los aficionados, ya que se puede seguir la retransmisión en directo de todas las jornadas, así como obtener toda la información con las opiniones de los expertos, entrevistas a los protagonistas o las estadísticas del programa de participantes de la jornada con los favoritos.

RTVE cubrirá la retransmisión de la jornada a través de sus dos canales: TELEDEPORTE, a partir de las 22.00 h. con entrevistas, resúmenes y la actualidad en directo, y el canal de deportes + TDP.

Un hipódromo seguro

El Hipódromo de la Zarzuela se encuentra en un entorno privilegiado en Madrid, de más de 20.000 m2 de terrazas y jardines y un aforo reducido al 50%, según la orden 1047/2020, de 28 de julio. Además, se han implementado todas las normas de seguridad sanitaria para tener un espacio seguro para todos los visitantes.

La seguridad de visitantes y empleados es lo más importante por lo que se han adoptado una serie de medidas que os detallamos:

Las entradas podrán adquirirse vía online, en la página web www.hipodromodelazarzuela.es Se recomienda descargar la entrada en sus dispositivos móviles, con el fin de no uso de papel. El uso de mascarilla será obligatorio, excepto para los menores de 6 años.

Dentro del recinto, se ubicarán diferentes puntos con dispensadores de geles hidroalcohólicos para que la desinfección de manos por parte de visitantes y empleados sea frecuente.

La superficie del Hipódromo es muy grande lo que significa que hay suficiente espacio para que todos los visitantes mantengan la distancia mínima obligatoria.

Información y señalética por todo el recinto para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Espacios como tribunas, salas de interior, Paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones y estará controlado de forma rigurosa.

Se recomienda el pago con tarjeta en todos los servicios de restauración.

En cuanto a la apuesta se ha implementado puntos de apuesta vía móvil, así como compra de bonos apuesta “voucher”, para todas las carreras de la jornada. Se han establecido unas ventanillas exclusivas de pago en efectivo, donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas.

Todas las zonas por las que transitan los visitantes serán desinfectadas antes de la apertura al público y durante la jornada de carreras, por un equipo de limpieza y desinfección.

ABC pronostica 1ª CARRERA: (2) ARGÜELLES - (5) MADIDINA - (4) BRUJILDA 2ª CARRERA: (1) BATTLE OF WATERLOO - (2) CHAPMAN BILLY - (4) JARANA 3ª CARRERA: (1) BABA KARAM - (5) ALPIN KING - (6) DON QUINTIN 4ª CARRERA: (2) KARLUVY - (6) YIYE - (8) NIAGARA 5ª CARRERA: (1) LEGIONARIO - (3) SUPER JOHN - (6) TRECE